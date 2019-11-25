ЕР и КПК назвали условия для устойчивого мирового развития

ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. "Единая Россия" и Компартия Китая едины во мнении, что устойчивое развитие возможно только в многополярном мире, заявил по итогам заседания в Пекине председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов.
Седьмое заседание в рамках механизма диалога между правящими партиями России и Китая состоялось в Пекине в понедельник, делегации возглавили Борис Грызлов и заведующий международным отделом ЦК КПК Сун Тао.
"Мы выполнили всю запланированную повестку нашего совещания, и как результат нашей работы мы сегодня подвели итоги нашей десятилетней работы и подвели итоги нашего сегодняшнего совещания, приняв консенсусное заявление", - заявил журналистам Грызлов по итогам заседания.
Он отметил, что стороны "обменялись опытом по вопросам партийного строительства, обменялись информацией четвертого пленума (Центрального комитета компартии Китая - ред.) 19-го созыва и съезда партии "Единая Россия", который тоже носит именно 19-й номер, и мы видим, что многие решения четвертого пленума и нашего съезда совпадают".
"Мы обсудили вопросы проведения пропагандистской деятельности нашими партиями, мы говорили о предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму РФ, мы обсудили очень важный вопрос устойчивого развития, в том числе и в рамках тех направлений, которые были озвучены ООН, и пришли к единому пониманию, что устойчивое развитие возможно только в многополярном мире", - указал Грызлов.