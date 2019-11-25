ЕР и КПК назвали условия для устойчивого мирового развития

"Мы обсудили вопросы проведения пропагандистской деятельности нашими партиями, мы говорили о предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму РФ, мы обсудили очень важный вопрос устойчивого развития, в том числе и в рамках тех направлений, которые были озвучены ООН, и пришли к единому пониманию, что устойчивое развитие возможно только в многополярном мире", - указал Грызлов.