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РИА Новости

ЕР и КПК назвали условия для устойчивого мирового развития

15:26 25.11.2019
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© Фото : Анна РаткоглоДелегация "Единой России" во главе с Борисом Грызловым на заседании в Китае
Делегация Единой России во главе с Борисом Грызловым на заседании в Китае
© Фото : Анна Раткогло
Делегация "Единой России" во главе с Борисом Грызловым на заседании в Китае
ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. "Единая Россия" и Компартия Китая едины во мнении, что устойчивое развитие возможно только в многополярном мире, заявил по итогам заседания в Пекине председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов.
Седьмое заседание в рамках механизма диалога между правящими партиями России и Китая состоялось в Пекине в понедельник, делегации возглавили Борис Грызлов и заведующий международным отделом ЦК КПК Сун Тао.
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"Мы выполнили всю запланированную повестку нашего совещания, и как результат нашей работы мы сегодня подвели итоги нашей десятилетней работы и подвели итоги нашего сегодняшнего совещания, приняв консенсусное заявление", - заявил журналистам Грызлов по итогам заседания.
Он отметил, что стороны "обменялись опытом по вопросам партийного строительства, обменялись информацией четвертого пленума (Центрального комитета компартии Китая - ред.) 19-го созыва и съезда партии "Единая Россия", который тоже носит именно 19-й номер, и мы видим, что многие решения четвертого пленума и нашего съезда совпадают".
"Мы обсудили вопросы проведения пропагандистской деятельности нашими партиями, мы говорили о предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму РФ, мы обсудили очень важный вопрос устойчивого развития, в том числе и в рамках тех направлений, которые были озвучены ООН, и пришли к единому пониманию, что устойчивое развитие возможно только в многополярном мире", - указал Грызлов.
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Госдума РФЕдиная РоссияБорис ГрызловКитайКоммунистическая партия КитаяООНВ мире
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