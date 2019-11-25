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РИА Новости

Телеведущая Роза Сябитова пострадала на съемках "Форта Боярд"

15:20 25.11.2019 (обновлено: 15:59 25.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова получила травму на съемках шоу "Форт Боярд". Запись выпуска доступна на сайте канала СТС.
Сябитову выбрали для прохождения конкурса "Ветряная мельница". По его условиям участнику игру нужно проползти по крутящейся лопасти, вынуть из нее ключ, спрыгнуть в воду и открыть этим ключом плавающий в ней сейф.
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Телеведущая не справилась с заданием и сорвалась в море с высоты нескольких метров. После этого она отказалась продолжить испытание и заявила, что сильно ударилась.
Конкурс прервали, ведущий передачи Сергей Шнуров вызвал медиков, которые осмотрели Сябитову и оказали ей помощь. Врачи диагностировали сильный ушиб, однако вскоре телеведущая смогла продолжить игру.
Впервые "Форт Боярд" вышел в эфир французского телевидения летом 1990 года, в данный момент идет работа над юбилейным сезоном. Российские звезды покоряют форт с 1998 года.
В свое время ведущими программы были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник и Николай Валуев. Всего игра транслируется более чем в 30 странах.
Местом съемок приключенческого проекта стал одноименный форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от французского города Ла-Рошель. По легенде игры, на протяжении 200 лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. А чтобы ее открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.
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