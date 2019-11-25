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РИА Новости

В Дрездене рассказали о вскрытой в сокровищнице витрине

15:20 25.11.2019 (обновлено: 15:51 25.11.2019)
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© REUTERS / Matthias RietschelПолицейский у дворца "Зеленый свод" в Дрездене
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
© REUTERS / Matthias Rietschel
БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Витрина с тремя драгоценными гарнитурами была вскрыта грабителями сокровищницы "Зеленые своды" в Дрездене, заявила на пресс-конференции директор музея Марион Акерманн.
"Речь идет об одной витрине с тремя гарнитурами, с тремя драгоценными гарнитурами. Это бриллиантовый гарнитур с более поздней резьбой,… нужно указать, что особое значение имеет именно ансамбль, так как драгоценности по отдельности не имеют такой высокой ценности. Это драгоценности XVIII века", - заявила Акерманн.
Женщина-полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
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По словам присутствовавшего на пресс-конференции научного сотрудника "Зеленого свода", речь идет о трех драгоценных гарнитурах, куда входят в общей сложности порядка 94 элементов.
"Речь о бриллиантовом гарнитуре, куда входят 37 элементов, включая пуговицы,… диамантовом гарнитуре с 37 элементами, а также гарнитуре королевы с бриллиантами и жемчугом, в него входят порядка 20 элементов. Надеемся, что все эти ансамбли не похищены целиком", - сообщил он.
Полиция Дрездена ранее заявила РИА Новости, что в саксонской сокровищнице "Зеленый свод" в городе произошло ограбление. Преступники пока что находятся в бегах. Ограбление произошло в понедельник утром, когда в здании музея не было посетителей.
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