В Дрездене рассказали о вскрытой в сокровищнице витрине

"Речь идет об одной витрине с тремя гарнитурами, с тремя драгоценными гарнитурами. Это бриллиантовый гарнитур с более поздней резьбой,… нужно указать, что особое значение имеет именно ансамбль, так как драгоценности по отдельности не имеют такой высокой ценности. Это драгоценности XVIII века", - заявила Акерманн.