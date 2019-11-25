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РИА Новости

В Москве задержали мужчин, повреждавших машины по заказу автосервиса

15:18 25.11.2019 (обновлено: 16:34 25.11.2019)
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© Фото : МВД РоссииСотрудниками полиции МВД Москве по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства задержаны трое мужчин
Сотрудниками полиции МВД Москве по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства задержаны трое мужчин
© Фото : МВД России
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Полиция Москвы задержала трех человек, которые подозреваются в умышленном повреждении автомобилей Volvo, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками полиции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства задержаны трое мужчин", - сказала Волк.
По ее словам, организатор криминальной схемы через мессенджер привлек к этой "работе" молодых людей, которые по его указанию разбивали зеркала заднего вида и повреждали детали кузова автомобилей. Отчет с видеоматериалами о "проделанной работе" соучастники направляли заказчику также посредством мобильного приложения. Вознаграждение они получали на банковскую карту.
© Фото : МВД РоссииСотрудниками полиции МВД Москве по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства задержаны трое мужчин
Сотрудниками полиции МВД Москве по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства задержаны трое мужчин
© Фото : МВД России
Сотрудниками полиции МВД Москве по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства задержаны трое мужчин
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительной версии, организатором преступлений выступил заказчик автосервиса. В МВД официально эту версию пока не комментируют.
Волк отметила, что участковые совместно с сотрудниками уголовного розыска, используя систему видеонаблюдения "Безопасный город", установили троих подозреваемых и задержали их.
В настоящее время возбуждены уголовные дела. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.
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9400131
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Ирина ВолкVolvoМВД РФМоскваРоссияПроисшествия
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