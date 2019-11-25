В Москве задержали мужчин, повреждавших машины по заказу автосервиса

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Полиция Москвы задержала трех человек, которые подозреваются в умышленном повреждении автомобилей Volvo, сообщила официальный представитель Полиция Москвы задержала трех человек, которые подозреваются в умышленном повреждении автомобилей Volvo, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства задержаны трое мужчин", - сказала Волк.

По ее словам, организатор криминальной схемы через мессенджер привлек к этой "работе" молодых людей, которые по его указанию разбивали зеркала заднего вида и повреждали детали кузова автомобилей. Отчет с видеоматериалами о "проделанной работе" соучастники направляли заказчику также посредством мобильного приложения. Вознаграждение они получали на банковскую карту.

© Фото : МВД России Сотрудниками полиции МВД Москве по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства задержаны трое мужчин © Фото : МВД России Сотрудниками полиции МВД Москве по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства задержаны трое мужчин

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительной версии, организатором преступлений выступил заказчик автосервиса. В МВД официально эту версию пока не комментируют.

Волк отметила, что участковые совместно с сотрудниками уголовного розыска, используя систему видеонаблюдения "Безопасный город", установили троих подозреваемых и задержали их.