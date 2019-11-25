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РИА Новости

Великобритания поддержит Ливан в формировании нового правительства

15:18 25.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинАнтиправительственная демонстрация в центре Бейрута
Антиправительственная демонстрация в центре Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Антиправительственная демонстрация в центре Бейрута. Архивное фото
БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Великобритания признает легитимность руководства Ливана и готова оказать поддержку в формировании нового правительства без вмешательства во внутренние дела, заявил глава управления по политическим вопросам министерства иностранных дел Британии Ричард Мур на встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном во дворце в Баабде.
Правительство премьер-министра Саада Харири подало в отставку 29 октября на фоне массовых антиправительственных демонстраций, охвативших всю страну. Митинги и забастовки продолжаются в Ливане с 17 октября. Участники протестных акций требуют экономических реформ, судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах.
"Глава британской делегации поблагодарил президента Ауна за прием и проинформировал о результатам встречи, прошедшей в Париже, в которой принимали участие представители Франции, Великобритании и США. И на которой обсуждалась, в частности, ситуация в Ливане и возможности оказания помощи. Посол Мур подтвердил приверженность его страны в помощи Ливану, поддержку его конституционной легитимности, а также то, что его страна поддерживает формирование нового правительства без вмешательства во внутренние ливанские дела" - написано в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы президентского дворца.
Президент Аун, в свою очередь, поблагодарил Мура за оказываемую помощь Ливану, в частности, за военную помощь пограничной службы ливанской армии. Он отметил, что подписание ливано-британского соглашения о партнерстве до отставки правительства является важным дипломатическим успехом в отношениях двух стран.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
5 ноября, 16:01
Москва считает попытки внешнего вмешательства в дела Ливана недопустимыми
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Мишель АунСаад ХаририВеликобританияЛиванВ мире
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