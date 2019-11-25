Великобритания поддержит Ливан в формировании нового правительства

"Глава британской делегации поблагодарил президента Ауна за прием и проинформировал о результатам встречи, прошедшей в Париже, в которой принимали участие представители Франции, Великобритании и США. И на которой обсуждалась, в частности, ситуация в Ливане и возможности оказания помощи. Посол Мур подтвердил приверженность его страны в помощи Ливану, поддержку его конституционной легитимности, а также то, что его страна поддерживает формирование нового правительства без вмешательства во внутренние ливанские дела" - написано в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы президентского дворца.