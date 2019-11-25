В Крыму заявили, что продукция полуострова экспортируется в 13 стран

"На сегодня крымская продукция экспортируется в 13 стран мира. Основные виды продукции, которые идут на экспорт - это мясо птицы, крепкие спиртные напитки и винодельческая продукция. Крымское зерно также востребовано на международных рынках и успешно экспортируется. Зерно в основном реализуется в Саудовскую Аравию, Египет, Ливан и Сирию", - сказала Зарединова в рамках круглого стола "Диалог бизнеса Крым – Сирия: развитие торговых отношений".