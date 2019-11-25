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РИА Новости

В Крыму заявили, что продукция полуострова экспортируется в 13 стран

15:16 25.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВиноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Крымская продукция экспортируется в 13 стран мира, в том числе в Саудовскую Аравию и Сирию, сообщила заместитель министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.
"На сегодня крымская продукция экспортируется в 13 стран мира. Основные виды продукции, которые идут на экспорт - это мясо птицы, крепкие спиртные напитки и винодельческая продукция. Крымское зерно также востребовано на международных рынках и успешно экспортируется. Зерно в основном реализуется в Саудовскую Аравию, Египет, Ливан и Сирию", - сказала Зарединова в рамках круглого стола "Диалог бизнеса Крым – Сирия: развитие торговых отношений".
По ее словам, в ближайшее время агропромышленный комплекс и экспорт крымской продукции будет выведен на высокий уровень. "Объемы экспорта будут увеличиваться с каждым годом", - считает замминистра.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на конференции Санкционный мир. Глобальные вызовы в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
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