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РИА Новости

В Таиланде умер турист из России

15:34 25.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на город Паттайя
Вид на город Паттайя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Паттайе скончался 64-летний российский турист, который недавно прибыл в Джомтьен для отдыха, сообщает The Pattaya News.
Издание уточняет, что его зовут Сергей Борисов. По словам его спутников, которые путешествовали и арендовали дом вместе с ним, россиянин отправился принять душ. Его друг, Андрей Осипов, рассказал местным СМИ, что он вместе с остальными был на балконе, когда услышал громкий шум из ванной комнаты. Они обнаружили Борисова на полу без сознания.
Туристы сразу же вызвали полицию и местных спасателей, но к моменту их прибытия россиянин уже скончался.
Полиция заявила, что никаких признаков насильственной смерти не было. Спутники Борисова рассказали, что он принимал лекарства от сердечных заболеваний.
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