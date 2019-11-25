В Таиланде умер турист из России

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Паттайе скончался 64-летний российский турист, который недавно прибыл в Джомтьен для отдыха, сообщает The Pattaya News.
Издание уточняет, что его зовут Сергей Борисов. По словам его спутников, которые путешествовали и арендовали дом вместе с ним, россиянин отправился принять душ. Его друг, Андрей Осипов, рассказал местным СМИ, что он вместе с остальными был на балконе, когда услышал громкий шум из ванной комнаты. Они обнаружили Борисова на полу без сознания.
Туристы сразу же вызвали полицию и местных спасателей, но к моменту их прибытия россиянин уже скончался.
Полиция заявила, что никаких признаков насильственной смерти не было. Спутники Борисова рассказали, что он принимал лекарства от сердечных заболеваний.