В Таиланде умер турист из России

Издание уточняет, что его зовут Сергей Борисов. По словам его спутников, которые путешествовали и арендовали дом вместе с ним, россиянин отправился принять душ. Его друг, Андрей Осипов, рассказал местным СМИ, что он вместе с остальными был на балконе, когда услышал громкий шум из ванной комнаты. Они обнаружили Борисова на полу без сознания.