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РИА Новости

В Польше обезвреживают бомбу весом 900 килограмм

15:15 25.11.2019
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© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Flickr / Terra Libera
ВАРШАВА, 25 ноя - РИА Новости. Операцию по обезвреживанию 900-килограммовой бомбы проводят в понедельник в Щецинском заливе на севере Польши, сообщает Правительственный центр безопасности.
В акватории Щецинского залива была обнаружена бомба типа Mk IV. Предполагается, что она была сброшена с британского самолета во время войны. Вес боеприпаса составляет 900 килограммов.
"В связи с акцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны введен запрет на движение судов. Также запрещено приближаться к реке Свине на расстояние менее 750 метров", - говорится в сообщении.
В ближайшее время мину планируется поднять на поверхность, погрузить на специальное судно и вывезти на морской полигон для подрыва.
Транспортировать бомбу будут по реке, которая течет через город Свиноуйсьце. В городе также предприняты дополнительные меры безопасности.
Сотрудник полиции в Германии
11 ноября, 17:44
В Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
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Вторая мировая война (1939-1945)ПольшаВ мире
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