В Польше обезвреживают бомбу весом 900 килограмм

ВАРШАВА, 25 ноя - РИА Новости. Операцию по обезвреживанию 900-килограммовой бомбы проводят в понедельник в Щецинском заливе на севере Операцию по обезвреживанию 900-килограммовой бомбы проводят в понедельник в Щецинском заливе на севере Польши , сообщает Правительственный центр безопасности.

В акватории Щецинского залива была обнаружена бомба типа Mk IV. Предполагается, что она была сброшена с британского самолета во время войны. Вес боеприпаса составляет 900 килограммов.

"В связи с акцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны введен запрет на движение судов. Также запрещено приближаться к реке Свине на расстояние менее 750 метров", - говорится в сообщении.

В ближайшее время мину планируется поднять на поверхность, погрузить на специальное судно и вывезти на морской полигон для подрыва.