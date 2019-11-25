Жителя Сочи будут судить за ограбление туриста на 260 тысяч рублей

"Прибывшим на место происшествия полицейским заявитель пояснил, что на одной из улиц города он познакомился с молодым человеком. В ходе беседы злоумышленник заметил в руках потерпевшего крупную сумму денег, похитил ее, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 260 тысяч рублей", - говорится в сообщении.