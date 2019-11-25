Жителя Сочи будут судить за ограбление туриста на 260 тысяч рублей

СОЧИ, 25 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали жителя Сочи, ограбившего туриста на улице на 260 тысяч рублей, ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в дежурную часть отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи обратился приезжий из Ростова-на-Дону. Он рассказал, что его ограбили.
"Прибывшим на место происшествия полицейским заявитель пояснил, что на одной из улиц города он познакомился с молодым человеком. В ходе беседы злоумышленник заметил в руках потерпевшего крупную сумму денег, похитил ее, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 260 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождения. Ранее неоднократно судимого 22-летнего местного жителя задержали. К тому времени он успел потратить похищенные деньги.
"По данному факту возбуждено уголовное дело статье "Грабеж". Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.