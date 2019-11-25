Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T16:03+0300
https://ria.ru/20191125/1561565903.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1732_1036x0_80_0_0_d573ab0d964ca7fd29b8580590671db9.jpg
РИА Новости

Жителя Сочи будут судить за ограбление туриста на 260 тысяч рублей

15:13 25.11.2019 (обновлено: 16:03 25.11.2019)
467
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
СОЧИ, 25 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали жителя Сочи, ограбившего туриста на улице на 260 тысяч рублей, ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в дежурную часть отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи обратился приезжий из Ростова-на-Дону. Он рассказал, что его ограбили.
Автомобиль такси
20 ноября, 16:32
В Подмосковье мужчина ограбил таксиста, угнал машину и перевернулся на ней
"Прибывшим на место происшествия полицейским заявитель пояснил, что на одной из улиц города он познакомился с молодым человеком. В ходе беседы злоумышленник заметил в руках потерпевшего крупную сумму денег, похитил ее, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 260 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождения. Ранее неоднократно судимого 22-летнего местного жителя задержали. К тому времени он успел потратить похищенные деньги.
"По данному факту возбуждено уголовное дело статье "Грабеж". Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.
Полиция
17 ноября, 09:58
В Москве случайные собутыльники ограбили бизнесмена на сто тысяч долларов
511132
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмМВД РФСочиКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Сотрудниками полиции МВД Москве по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства задержаны трое мужчин
В Москве задержали мужчин, повреждавших машины по заказу автосервиса
Статуя Фемиды
В Москве адвокат пойдет под суд за вымогательство 20 миллионов рублей
Сотрудник полиции
В Петербурге арестовали водителя, стрелявшего в воздух из автомобиля
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену, гулявшую с ребенком
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Суд отказался закрыть процесс по делу о краже 22 млн рублей у Жигарева
Варшава, Польша
В Польше обезвреживают бомбу весом 900 килограмм
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
В Дрездене рассказали о вскрытой в сокровищнице витрине
Сергей Жигарев
Жигарев даст показания о краже из его сейфа 22 миллионов рублей
Свидетельство о совершении таинства крещения
В курганской епархии прокомментировали отказ крестить ребенка
Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
В Крыму заявили, что продукция полуострова экспортируется в 13 стран
Коридор в вузе
Тверской вуз прокомментировал обвинения узбекских властей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приангарье арестовали мужчину, пытавшегося убить в лесу знакомую
Сотрудник полиции на железнодорожной станции
Совет Федерации разрешил транспортной полиции применять электрошокеры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
Лента новостейМолния