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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Сирии восстановление инфраструктуры

15:12 25.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в понедельник с послом Сирии в России Риядом Хаддадом сотрудничество для восстановления социально-экономической инфраструктуры САР и создание условий для возвращения беженцев, сообщает российское дипведомство.
Встреча состоялась по просьбе сирийского посла.
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"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, включая перспективы политического урегулирования в этой стране. Рассматривались также некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского сотрудничества в интересах восстановления социально-экономической инфраструктуры САР, в том числе формирование благоприятных условий для скорейшего возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам постоянного проживания", - говорится в комментарии на сайте министерства.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
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Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание - 4 ноября. Очередной раунд должен начаться 25 ноября.
Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
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