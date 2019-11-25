Богданов обсудил с послом Сирии восстановление инфраструктуры

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в понедельник с послом Сирии в России Риядом Хаддадом сотрудничество для восстановления социально-экономической инфраструктуры САР и создание условий для возвращения беженцев, сообщает российское дипведомство.

Встреча состоялась по просьбе сирийского посла.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, включая перспективы политического урегулирования в этой стране. Рассматривались также некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского сотрудничества в интересах восстановления социально-экономической инфраструктуры САР, в том числе формирование благоприятных условий для скорейшего возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам постоянного проживания", - говорится в комментарии на сайте министерства.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.

Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание - 4 ноября. Очередной раунд должен начаться 25 ноября.