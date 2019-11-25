Россияне должны иметь право жаловаться на росгвардейца, считает юрист

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Росгвардейцы должны представляться перед гражданами, которых они задерживают или просят предъявить документы, чтобы те могли обжаловать действия правоохранителей, если посчитают их незаконными, сообщил РИА Новости руководитель адвокатской коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.

"Любые действия сотрудника Росгвардии – это действия официальные, будь то просьба предъявить документ, задержание или что-то еще. Естественно, у гражданина должно быть право на ответную процессуальную реакцию. Например, на подачу жалобы на те действия, которые он считает незаконными. Как оспорить действия, если я не знаю, кто ко мне подходил? Я за инициативу, это совершенно нормальный процесс, так должно быть", - сказал Грибаков.