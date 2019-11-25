Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-25T23:35+0300
https://ria.ru/20191125/1561565667.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152739/51/1527395176_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_cff48fe95c251a3ab919112b9af1cf0f.jpg
РИА Новости

В Риме планируют ограничить доступ туристов к фонтану Треви

23:35 25.11.2019
284
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкСтолица Италии – Рим. Фонтан Треви.
Столица Италии – Рим. Фонтан Треви.
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В мэрии Рима обсуждают возможность ограничить число туристов, одновременно посещающих площадь возле фонтана Треви, сообщает Lonely Planet.
Одной из мер может стать защитный барьер вокруг достопримечательности, который не позволит путешественникам сидеть на мраморном бордюре или прыгать в воду. И то, и другое запрещено, но все же случается.
Второй способ ограничить количество туристов у фонтана — размещение на каждой из пяти улиц, ведущих к площади, полицейского поста.
Такие меры позволят не только сохранить архитектурный шедевр, но и, как считают власти, защитить гостей города от карманников, конфликтов из-за лучшего места для селфи, а также положит конец незаконной коммерческой деятельности перед фонтаном.
Маска без носа
23 ноября, 08:00Туризм
Лица без носов и метро без машинистов. Чем удивляет Брешия
500100
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРимИталия
Рекомендуем
Водопроводный кран
Актриса Мария Голубкина раскритиковала качество воды в Саратове
Участники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси расставили перед парламентом палатки для ночевки
Михаил Хейфец
Умер советский историк, писатель и диссидент Михаил Хейфец
Ситуация в Сирии
Неизвестные военные самолеты нанесли удар в районе сирийского эль-Баба
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Госдуме назвали сигналом для НАТО слова Лукашенко о Калининграде
Тони Брэкстон во время выступления на церемонии награждения American Music Awards 2019
Лауреаты American Music Awards удивили зрителей яркими образами
Ученые помещают датчик с присосками на спину синего кита
Ученые впервые померили пульс у самого большого животного на Земле
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Утилизация автомобилей
Минпромторг не ждет роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Алиханов объяснил слова Лукашенко о "своей" Калининградской области
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Страница социальной сети Фейсбук
В работе Facebook произошел сбой
Виды Греции. Салоники
Парламент Греции проголосовал против разделения церкви и государства
Пуск ракеты с космодрома Плесецк
Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор
Отдыхающие на курорте Эльбрус
Начало горнолыжного сезона на Эльбрусе отложили из-за недостатка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
02:45СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
02:42Сторонники шиитской партии сожгли палаточный городок на юге Ливана
02:39В Иркутске потушили пожар в здании мебельного магазина
Лента новостейМолния