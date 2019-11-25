Садовничий отметил вклад Вербицкой в признание СПбГУ на мировом уровне

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. была прекрасным филологом и педагогом, благодаря ей Санкт-Петербургский государственный университет стал признаваться на мировом уровне как один из самых выдающихся российских вузов, сообщил журналистам ректор МГУ им. Ломоносова Людмила Вербицкая была прекрасным филологом и педагогом, благодаря ей Санкт-Петербургский государственный университет стал признаваться на мировом уровне как один из самых выдающихся российских вузов, сообщил журналистам ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий

Президент СПбГУ , почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.

"Я глубоко переживаю уход этого выдающегося человека. Она была талантлива во всем. Она прекрасный филолог, она автор многих замечательных трудов, у нее очень много учеников. Она не только выдающийся ученый, но и талантливый педагог. Я знаю ее учеников, которые так любили своего учителя. Как она тепло к ним относилась", - рассказал Садовничий. Людмила Вербицкая, по словам ректора МГУ, внесла огромный вклад в развитие русского языка, написала немало значимых книг.

"Эта сторона ее деятельности делала ее известной личностью. Но путь Людмилы Алексеевны был сложнее и богаче. Она стала работать проректором Ленинградского университета, здесь мы вместе шли в одной должности, когда я был проректором Московского университета. Так что я знаю ее работу с конца 80-х годов, как человека, который отдавал очень много сил развитию Ленинградского университета. Когда она стала ректором - это была первая женщина-ректор в нашей стране - она сделала для университета очень многое. Университет преобразовался. Причем это были труднейшие годы, 90-е годы. Мне выпала честь, мы очень много общались, практически через день, поскольку заботы были общие", - вспоминает Садовничий.

Благодаря Вербицкой, как считает ректор МГУ, ее родной университет стал признаваться на мировом уровне как один из самых выдающихся российских вузов. Велики и ее заслуги за годы работы в Российской академии образования.

"Я ее ценил, любил за ее личные качества. Она была очень доброжелательна, обладала чувством юмора, всегда ценила доброе отношение. Я отношу эту утрату к утрате и Московского университета, поскольку мы много делали вместе с Ленинградским, потом Санкт-Петербургским университетом. Мы всегда будем помнить ее дела, для меня она всегда будет личностью, которую я вижу как сейчас, как будто рядом и что-то обсуждаем", - добавил Садовничий.