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РИА Новости

Садовничий отметил вклад Вербицкой в признание СПбГУ на мировом уровне

15:04 25.11.2019 (обновлено: 15:54 25.11.2019)
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© РИА Новости / Вадим ЖерновПочетный президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая на концерте "Музыкальный комплимент", посвященном 60-летию президента РФ Владимира Путина, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга
Почетный президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая на концерте Музыкальный комплимент, посвященном 60-летию президента РФ Владимира Путина, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Вадим Жернов
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Людмила Вербицкая была прекрасным филологом и педагогом, благодаря ей Санкт-Петербургский государственный университет стал признаваться на мировом уровне как один из самых выдающихся российских вузов, сообщил журналистам ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.
Президент СПбГУ, почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
Вице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
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В Госдуме назвали смерть Вербицкой невосполнимой утратой для страны
"Я глубоко переживаю уход этого выдающегося человека. Она была талантлива во всем. Она прекрасный филолог, она автор многих замечательных трудов, у нее очень много учеников. Она не только выдающийся ученый, но и талантливый педагог. Я знаю ее учеников, которые так любили своего учителя. Как она тепло к ним относилась", - рассказал Садовничий. Людмила Вербицкая, по словам ректора МГУ, внесла огромный вклад в развитие русского языка, написала немало значимых книг.
"Эта сторона ее деятельности делала ее известной личностью. Но путь Людмилы Алексеевны был сложнее и богаче. Она стала работать проректором Ленинградского университета, здесь мы вместе шли в одной должности, когда я был проректором Московского университета. Так что я знаю ее работу с конца 80-х годов, как человека, который отдавал очень много сил развитию Ленинградского университета. Когда она стала ректором - это была первая женщина-ректор в нашей стране - она сделала для университета очень многое. Университет преобразовался. Причем это были труднейшие годы, 90-е годы. Мне выпала честь, мы очень много общались, практически через день, поскольку заботы были общие", - вспоминает Садовничий.
15 декабря 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи.
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Президент РАО рассказал, как Путин обращался за помощью к Вербицкой
Благодаря Вербицкой, как считает ректор МГУ, ее родной университет стал признаваться на мировом уровне как один из самых выдающихся российских вузов. Велики и ее заслуги за годы работы в Российской академии образования.
"Я ее ценил, любил за ее личные качества. Она была очень доброжелательна, обладала чувством юмора, всегда ценила доброе отношение. Я отношу эту утрату к утрате и Московского университета, поскольку мы много делали вместе с Ленинградским, потом Санкт-Петербургским университетом. Мы всегда будем помнить ее дела, для меня она всегда будет личностью, которую я вижу как сейчас, как будто рядом и что-то обсуждаем", - добавил Садовничий.
15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Биография Людмилы Вербицкой
Людмила Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ, при ней в университете были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почётным профессором СПбГУ. Также являлась почетным президентом РАО.
Людмила Вербицкая — филолог, который мог поправить президента
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая вызывала огромное уважение и настоящий пиетет.

15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
1 из 11

Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая вызывала огромное уважение и настоящий пиетет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Она входила в Совет по русскому языку при российском правительстве, была вице-президентом Российского союза ректоров, многие годы работала в Комиссии по делам ЮНЕСКО.

Президент РФ Владимир Путин и президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи
2 из 11

Она входила в Совет по русскому языку при российском правительстве, была вице-президентом Российского союза ректоров, многие годы работала в Комиссии по делам ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Была почетным доктором нескольких российских и зарубежных университетов.

Людмила Вербицкая на презентации первого тома Большого словаря церковнославянского языка Нового времени в Храме Христа Спасителя
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Была почетным доктором нескольких российских и зарубежных университетов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Родионов

Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, рассказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

Ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая, министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф, президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ, министр обороны РФ Сергей Иванов и декан факультета менеджмента СПбГУ Валерий Катькало
4 из 11

Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, рассказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Филолог обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли и аналитическими способностями.

Председатель оргкомитета конференции Рафаэль Гусман Тирадо, супруга президента РФ Людмила Путин, проректор университета Гранады Мануэль Диас Карильо и президент МАПРЯЛ Людмила Вербицкая
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Филолог обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли и аналитическими способностями.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы.

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев и президент СПБГУ, президент Российской академии образования Людмила Вербицка
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Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Вадим Жернов

Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ, ее труды заложили основы нового направления в языкознании — "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".

Почетный президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая на концерте Музыкальный комплимент, посвященном 60-летию президента РФ Владимира Путина, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга
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Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ, ее труды заложили основы нового направления в языкознании — "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".

© РИА Новости / Вадим Жернов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", — написал в фейсбуке Дмитрий Медведев.

Людмила Вербицкая и Дмитрий Медведев
8 из 11

"Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", — написал в фейсбуке Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Людмила Вербицкая была человеком высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
9 из 11

Людмила Вербицкая была человеком высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Она была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая
10 из 11

Она была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь главы государства.

Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 22 сентября 2016
11 из 11

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь главы государства.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 11

Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая вызывала огромное уважение и настоящий пиетет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 11

Она входила в Совет по русскому языку при российском правительстве, была вице-президентом Российского союза ректоров, многие годы работала в Комиссии по делам ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 11

Была почетным доктором нескольких российских и зарубежных университетов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 11

Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, рассказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

© РИА Новости / Владимир Родионов
5 из 11

Филолог обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли и аналитическими способностями.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
6 из 11

Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 11

Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ, ее труды заложили основы нового направления в языкознании — "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".

© РИА Новости / Вадим Жернов
8 из 11

"Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", — написал в фейсбуке Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Людмила Вербицкая была человеком высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
10 из 11

Она была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
11 из 11

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь главы государства.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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Умерла президент СПбГУ Людмила ВербицкаяЛюдмила ВербицкаяВиктор СадовничийСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургОбщество
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