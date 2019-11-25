Источники сообщили о переносе заседания министерского комитета ОПЕК+

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено на 5 декабря вместо 4 декабря, сообщили РИА Новости два знакомые с планами проведения мероприятия источника.
"Оно (заседание комитета - ред.) пройдет в один день с заседанием конференции ОПЕК", - сказал один из собеседников агентства.
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Таким образом, сначала 5 декабря пройдет заседание комитета ОПЕК+, который оценивает результаты исполнения соглашения о сокращении добычи нефти и вырабатывает рекомендации по его корректировке, а также дальнейшему будущему сделки. А уже позднее состоится встреча всех стран ОПЕК.
Заседание же всех стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, как и прежде, планируется на 6 декабря.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию.
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