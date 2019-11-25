Источники сообщили о переносе заседания министерского комитета ОПЕК+

"Оно (заседание комитета - ред.) пройдет в один день с заседанием конференции ОПЕК", - сказал один из собеседников агентства.

Таким образом, сначала 5 декабря пройдет заседание комитета ОПЕК+, который оценивает результаты исполнения соглашения о сокращении добычи нефти и вырабатывает рекомендации по его корректировке, а также дальнейшему будущему сделки. А уже позднее состоится встреча всех стран ОПЕК.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию.