Глава ОЗХО утверждает, что в сирийской Думе применяли химоружие

ГААГА (Нидерланды), 25 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Оценка и анализ материала, собранного в Сирии миссией ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Оценка и анализ материала, собранного в Сирии миссией ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) позволяет заключить, что применение токсичного химиката все же имело место, заявил в понедельник генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас.

"МУФС продолжает свою работу в отношении утверждений о применении химического оружия в Сирии, и 1 марта 2019 года был опубликован первый доклад по вопросу инцидента с токсичными химикатами и их использования в качестве оружия в Думе 7 апреля 2018 года. Оценка и анализ всей информации, собранной МУФС, позволяет заключить, что применение токсичного химиката в качестве оружия имело место", - сказал он, открывая 24-ю сессию конференции государств-участников в Гааге.

Глава ОЗХО отметил, что "любое серьезное расследование заключается в том, что отдельные члены расследования высказывают субъективные мнения, но общие выводы должны основываться на объективных фактах".

"Секретариат всегда учитывал и учитывает всю предоставленную ему информацию и все высказанные мнения. Выводы доклада о Думе вытекают из этого анализа. В то время как до сих пор на различных дискуссионных публичных форумах имеются различные мнения, я хочу повторить, что я настаиваю на беспристрастном и профессиональном характере выводов, к которым пришла МУФС: применение или что-то схожее с применением химического оружия имело место. Доклад об инциденте в Думе был должным образом передан группе по идентификации и расследованию, которая продолжит работу", - добавил Ариас.

По его словам, "сейчас МУФС изучает семь инцидентов предполагаемого применения химического оружия и доложит о своей деятельности в должное время".

"Работа секретариата заключается в том, чтобы помочь Сирии решить все вопросы, разночтения и пробелы, которые имели место при начальном объявлении Сирии о своей химической программе. На сегодняшний день прошло 22 раунда консультаций между секретариатом и сирийским правительством", - отметил гендиректор ОЗХО.

Ранее WikiLeaks опубликовала письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру. В послании он отмечает, что его коллеги искажают информацию о случившемся.

Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе заранее сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.