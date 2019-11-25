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РИА Новости

СФ будет мониторить соблюдение закона о деятельности СМИ-иноагентов

14:53 25.11.2019 (обновлено: 18:09 25.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа парламентских слушаниях на тему: "О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 4 октября 2019
На парламентских слушаниях на тему: О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 4 октября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совет Федерации будет мониторить правоприменительную практику закона, позволяющего признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа, и внесёт в него изменения при необходимости.
Такое решение был принято сенаторами в понедельник.
Согласно закону, иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа. Кроме того, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что указанное СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Предполагается, что заниматься перечнем физических лиц-иноагентов будет Минюст, согласовывая свои действия с МИД.
"Поручаем комитету (по конституционному законодательству) осуществлять мониторинг закона. В случае нарушений или избыточного применения будут подготовлены изменения", - сказала председатель СФ Валентина Матвиенко.
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