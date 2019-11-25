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РИА Новости

Совфед одобрил закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян

14:51 25.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ.
Как отметили авторы законопроекта, неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принять стимулирующие соблюдение закона санкции за такие нарушения.
При первом нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 до 6 миллионов рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 до 800 тысяч, для юридических лиц - от 6 до 18 миллионов рублей.
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