В Коми возбудили уголовное дело после пожара на шахте

Ранее сообщалось, что в 20.35 воскресенья поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта". На место выехали спасательные и экстренные оперативные службы. К утру понедельника возгорание было локализовано на площади две тысячи квадратных метров.