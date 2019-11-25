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РИА Новости

В Коми возбудили уголовное дело после пожара на шахте

14:51 25.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после возгорания на шахте "Яреганефти" в Коми, где идёт ликвидация последствий пожара на площади около 2 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского управления СК.
"Уголовное дело возбуждено по статье 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов")", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в 20.35 воскресенья поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта". На место выехали спасательные и экстренные оперативные службы. К утру понедельника возгорание было локализовано на площади две тысячи квадратных метров.
Поиски двух человек, которые числятся пропавшими без вести после задымления в шахте накануне вечером, продолжаются. Один работник был спасен горноспасателями, его состояние оценивается как удовлетворительное.
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