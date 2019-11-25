В "Газпром трансгаз Нижний Новгород" опровергли данные об утечке газа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. "Газпром трансгаз Нижний Новгород" опровергает информацию об утечке газа на газораспределительной станции в Нижегородской области, где отравились 44 человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Днем 25 ноября в Вадскую ЦРБ было доставлено 44 человека (43 ребенок и 1 взрослый) из Вадской средней школы – предположительно, с отравлением бытовым газом. Около 14.00 все пострадавшие были отпущены по домам. Региональный СУСК проводит доследственную проверку, выясняет причину отравления школьников. По предварительным данным, на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа. Все пострадавшие от отравления отпущены домой, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.
"Никакие работы с одорантом (веществом, добавляемым в газ для придания ему характерного запаха – ред.) на газораспределительной станции в Ваде сегодня не проводились. Ни система автоматики, ни оператор ГРС не подтверждают какие-либо нарушения, работа ГРС стабильна", - заявила агентству и.о. начальника службы по связям с общественностью и СМИ "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Татьяна Любавина.
По ее словам, сейчас на ГРС находится группа быстрого реагирования компании, которая "на месте разбирается с ситуацией".