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РИА Новости

В "Газпром трансгаз Нижний Новгород" опровергли данные об утечке газа

14:47 25.11.2019 (обновлено: 14:49 25.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Газораспределительная станция. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. "Газпром трансгаз Нижний Новгород" опровергает информацию об утечке газа на газораспределительной станции в Нижегородской области, где отравились 44 человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Днем 25 ноября в Вадскую ЦРБ было доставлено 44 человека (43 ребенок и 1 взрослый) из Вадской средней школы – предположительно, с отравлением бытовым газом. Около 14.00 все пострадавшие были отпущены по домам. Региональный СУСК проводит доследственную проверку, выясняет причину отравления школьников. По предварительным данным, на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа. Все пострадавшие от отравления отпущены домой, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.
"Никакие работы с одорантом (веществом, добавляемым в газ для придания ему характерного запаха – ред.) на газораспределительной станции в Ваде сегодня не проводились. Ни система автоматики, ни оператор ГРС не подтверждают какие-либо нарушения, работа ГРС стабильна", - заявила агентству и.о. начальника службы по связям с общественностью и СМИ "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Татьяна Любавина.
По ее словам, сейчас на ГРС находится группа быстрого реагирования компании, которая "на месте разбирается с ситуацией".
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Отравление газом в нижегородской школеГазпромНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
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