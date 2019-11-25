В "Газпром трансгаз Нижний Новгород" опровергли данные об утечке газа

Днем 25 ноября в Вадскую ЦРБ было доставлено 44 человека (43 ребенок и 1 взрослый) из Вадской средней школы – предположительно, с отравлением бытовым газом. Около 14.00 все пострадавшие были отпущены по домам. Региональный СУСК проводит доследственную проверку, выясняет причину отравления школьников. По предварительным данным, на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа. Все пострадавшие от отравления отпущены домой, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.