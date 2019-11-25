Лукашенко назвал Калининград "своей областью"

МИНСК, 25 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что еще с советских времен республика несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день.

"Почему говорю "наши калининградцы"? Я Ельцину (говорил. — Прим. ред.) и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего. Путин говорит: "Я не против", — заявил Лукашенко во время встречи в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Он пояснил, что "еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси".

"Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали", — продолжил он.

Лукашенко подчеркнул, что между тем "фактически по многим вопросам Беларусь была ответственна за Калининград, потому что мы были самыми близкими и между нами не было таких ненадежных партнеров: сегодня они в НАТО, мы — в другом "коллективе". Тем не менее такой подход и чувство ответственности остались и сейчас, подчеркнул белорусский президент.

Он заметил, что в целом часто употребляет выражение не только "наша Калининградская область", но и "наша Россия".