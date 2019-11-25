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РИА Новости

Лукашенко назвал Калининград "своей областью"

14:45 25.11.2019 (обновлено: 18:06 25.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 25 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что еще с советских времен республика несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день.

"Почему говорю "наши калининградцы"? Я Ельцину (говорил. — Прим. ред.) и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего. Путин говорит: "Я не против", — заявил Лукашенко во время встречи в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Он пояснил, что "еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси".
"Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали", — продолжил он.
Лукашенко подчеркнул, что между тем "фактически по многим вопросам Беларусь была ответственна за Калининград, потому что мы были самыми близкими и между нами не было таких ненадежных партнеров: сегодня они в НАТО, мы — в другом "коллективе". Тем не менее такой подход и чувство ответственности остались и сейчас, подчеркнул белорусский президент.
Он заметил, что в целом часто употребляет выражение не только "наша Калининградская область", но и "наша Россия".
"Кто-то в России обижается, но мы, я и многие белорусы сегодня с такой позиции подходим к россиянам. <...> Очень многим это не нравится, не хочу вдаваться в подробности", — заключил Лукашенко.
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Антон АлихановАлександр ЛукашенкоНАТОМинскБелоруссияКалининградВ мире
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Так и Путин говорит, что Белоруссия наш район, отвечаем мы за него. Отвечаеи и отвечаем.
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