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РИА Новости

Прокуратура выясняет причины отравления газом в нижегородской школе

14:40 25.11.2019 (обновлено: 17:50 25.11.2019)
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкШкола в поселке Вад Нижегородской области
Школа в поселке Вад Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверит обстоятельства отравления газом 44 человек, в том числе 43 детей, в Вадской средней школе, сообщается на сайте ведомства.
Днем 25 ноября в Вадскую ЦРБ были доставлены 44 человека (43 ребенка и один взрослый) из Вадской средней школы, предположительно, с отравлением бытовым газом. По данным минздрава региона, все пострадавшие уже отпущены домой. Региональное СУ СК проводит доследственную проверку, выясняет причину отравления школьников. По предварительным данным, на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа.
Автомобили скорой помощи
Вчера, 14:17
Врачи отпустили домой всех пострадавших от газа в нижегородской школе
"Прокуратурой области с привлечением районной прокуратуры организована проверка соблюдения действующего законодательства по факту отравления школьников в Вадском районе", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Отравление газом в нижегородской школеНижегородская областьПроисшествия
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