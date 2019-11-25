Прокуратура выясняет причины отравления газом в нижегородской школе

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверит обстоятельства отравления газом 44 человек, в том числе 43 детей, в Вадской средней школе, сообщается на сайте ведомства.
Днем 25 ноября в Вадскую ЦРБ были доставлены 44 человека (43 ребенка и один взрослый) из Вадской средней школы, предположительно, с отравлением бытовым газом. По данным минздрава региона, все пострадавшие уже отпущены домой. Региональное СУ СК проводит доследственную проверку, выясняет причину отравления школьников. По предварительным данным, на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа.
"Прокуратурой области с привлечением районной прокуратуры организована проверка соблюдения действующего законодательства по факту отравления школьников в Вадском районе", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.