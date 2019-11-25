Прокуратура выясняет причины отравления газом в нижегородской школе

Днем 25 ноября в Вадскую ЦРБ были доставлены 44 человека (43 ребенка и один взрослый) из Вадской средней школы, предположительно, с отравлением бытовым газом. По данным минздрава региона, все пострадавшие уже отпущены домой. Региональное СУ СК проводит доследственную проверку, выясняет причину отравления школьников. По предварительным данным, на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа.