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РИА Новости

В Улан-Удэ дом эвакуировали из-за склада тротила в одной из квартир

14:40 25.11.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Жильцов дома в Улан-Удэ пришлось эвакуировать после того, как в квартире предполагаемого члена организованной преступной группы был обнаружен склад тротила, сообщает СУСК РФ по Бурятии.
Следователями были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких местных жителей, входящих в ОПГ, которая несколько лет совершала в Бурятии "преступления различной категории тяжести, специализируясь на рэкете, организации занятием проституцией и организации незаконных азартных игр".
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"В ходе обыска у одного из подозреваемых в квартире высотного жилого дома обнаружено значительное количество тротила с запалами, а также банки с химическими веществами, предположительно, представляющими опасность для окружающих. Для безопасности жильцы дома на время проведения следственных действий и изъятия взрывчатых веществ были эвакуированы", - говорится в релизе СУСК.
Как добавляет региональное управление МВД, в ходе обыска также обнаружено свыше 30 пачек долларов с признаками подделки. По подозрению в противоправной деятельности "задержаны трое жителей Улан-Удэ", сообщили в полиции.
В СУСК точное количество задержанных не приводят, но отмечают, что ведется работа по изобличению всех участников ОПГ.
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