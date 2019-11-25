В Улан-Удэ дом эвакуировали из-за склада тротила в одной из квартир

"В ходе обыска у одного из подозреваемых в квартире высотного жилого дома обнаружено значительное количество тротила с запалами, а также банки с химическими веществами, предположительно, представляющими опасность для окружающих. Для безопасности жильцы дома на время проведения следственных действий и изъятия взрывчатых веществ были эвакуированы", - говорится в релизе СУСК.