В "Нафтогазе" допустили заключение договора по транзиту газа на год

КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. НАК НАК "Нафтогаз Украины" допускает заключение договора по транзиту газа из РФ на один год, но условия должны соответствовать европейским правилам, заявил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко

"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Также "Газпром" ждет позицию Киева относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

"Если "Газпром" рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если "Газпром" не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам", - написал Витренко на своей странице в Facebook

Вместе с тем Витренко сообщил, что "Нафтогаз" на данный момент не видит легитимных оснований, которые препятствовали бы заключению нового контракта на транзит газа из РФ по европейским правилам.