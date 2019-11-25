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РИА Наука
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РИА Новости

Третий метеорологический спутник "Электро-Л" доставили на Байконур

14:29 25.11.2019
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Зенит-3М" с разгонным блоком "Фрегат-СБ" на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракета-носитель Зенит-3М с разгонным блоком Фрегат-СБ на стартовой площадке космодрома Байконур
© РИА Новости / Олег Урусов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Третий метеорологический спутник "Электро-Л" привезен на космодром Байконур, его запуск с помощью ракеты-носителя "Протон-М" планируется в конце декабря, сообщил Роскосмос.
Ранее в материалах компании "Ингосстрах", имеющихся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что старт ракеты "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и третьим спутником "Электро-Л" намечается на 24 декабря.
"Из международного аэропорта Шереметьево самолетом Ан-124-100 на космодром Байконур доставлен космический аппарат "Электро-Л" номер 3... Пуск запланирован в конце декабря 2019 года", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Отмечается, что спутник планируется вывести на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 тысяч 786 километров) в точку стояния 165,8 градусов восточной долготы.
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Первый спутник "Электро-Л" был запущен с Байконура в 2011 году. В 2016 году он вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л", который функционирует на геостационарной орбите в точке стояния 76 градусов восточной долготы. Запуски четвертого и пятого спутников "Электро-Л" планируются в 2021 и 2022 годах.
Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" - обеспечение Росгидромета, служб министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полета авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.
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РИА НаукаКосмосПротон-МЭлектро-ЛАн-124РоскосмосРосгидрометМинистерство обороны РФИнгосстрахМоскваРоссия
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