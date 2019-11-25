Третий метеорологический спутник "Электро-Л" доставили на Байконур

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Третий метеорологический спутник Третий метеорологический спутник "Электро-Л" привезен на космодром Байконур, его запуск с помощью ракеты-носителя "Протон-М" планируется в конце декабря, сообщил Роскосмос

Ранее в материалах компании "Ингосстрах", имеющихся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что старт ракеты "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и третьим спутником "Электро-Л" намечается на 24 декабря.

"Из международного аэропорта Шереметьево самолетом Ан-124-100 на космодром Байконур доставлен космический аппарат "Электро-Л" номер 3... Пуск запланирован в конце декабря 2019 года", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что спутник планируется вывести на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 тысяч 786 километров) в точку стояния 165,8 градусов восточной долготы.

Первый спутник "Электро-Л" был запущен с Байконура в 2011 году. В 2016 году он вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л", который функционирует на геостационарной орбите в точке стояния 76 градусов восточной долготы. Запуски четвертого и пятого спутников "Электро-Л" планируются в 2021 и 2022 годах.