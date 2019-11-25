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РИА Новости

Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту "нормандского" формата

14:29 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, обсуждалась подготовка к саммиту "нормандского формата" и вопросы социально-экономического развития РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоялся разговор по текущим вопросам социально-экономического развития страны… Также затрагивались различные международные вопросы. Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммита в "нормандском формате ", - сказал Песков.
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На встрече присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин.
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Совет Безопасности РФВладимир ПутинПолитика
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