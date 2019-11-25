Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту "нормандского" формата

"Состоялся разговор по текущим вопросам социально-экономического развития страны… Также затрагивались различные международные вопросы. Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммита в "нормандском формате ", - сказал Песков.