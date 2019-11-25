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РИА Новости

Берлин призвал Китай допустить экспертов в Синьцзянь-Уйгурский округ

14:28 25.11.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Германия обеспокоена сообщениями о возможных нарушениях прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе в Китае, просит Пекин допустить экспертов ООН в регион для проведения независимой оценки, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
"Мы с большой обеспокоенностью следим за сообщениями и содержанием сообщений о ситуации с уйгурами, которой затронуты до миллиона человек, которые находятся в так называемых лагерях перевоспитания", - заявила она на брифинге в понедельник, комментируя доклад Международного консорциума журналистских расследований о ситуации в СУАР.
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Адебар отметила, что ФРГ длительное время ведет "серьезный диалог с китайской стороной по теме уйгуров". "Мы требуем от китайской стороны улучшать ситуацию с правами человека и обеспечить туда доступ комиссару по правам человека ООН и международным экспертам", - заявила представитель МИД.
На уточняющий вопрос, требовала ли Германия в рамках этого диалога закрытия лагерей, Адебар заявила, что Берлин запрашивает "доступ к объектам, чтобы провести оценку, чтобы узнать, что там в действительности происходит". "Это сложная тема, мы планируем продолжить обсуждать тему в ближайшие дни и недели. В каком формате и на какой площадке, это предстоит еще решить", - заявила она.
В свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос о работе немецких фирм в СУАР, отметил, что, поскольку против Китая не действуют санкции в связи с ситуацией в регионе, предприятия в праве сами принимать решения. Он также подчеркнул, что "необходимо сконцентрироваться на том, чтобы проверить эти сообщения, чтобы уполномоченный по правам человека мог сделать независимую оценку".
Правозащитные организации и западные страны регулярно критикуют КНР за действия властей в отношении населения САУР. Так, в августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Китайский МИД заявлял, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
Власти Китая заявляют, что в районе создана система "учреждений профессионально-технического образования", в которых основной упор сделан на обучении общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам. В этих центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению "сопротивляемости терроризму и экстремизму", а также деэкстримизации.
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Мария АдебарШтеффен ЗайбертГерманияКитайООНВ мире
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