Берлин призвал Китай допустить экспертов в Синьцзянь-Уйгурский округ

БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Германия обеспокоена сообщениями о возможных нарушениях прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе в Германия обеспокоена сообщениями о возможных нарушениях прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе в Китае , просит Пекин допустить экспертов ООН в регион для проведения независимой оценки, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар

"Мы с большой обеспокоенностью следим за сообщениями и содержанием сообщений о ситуации с уйгурами, которой затронуты до миллиона человек, которые находятся в так называемых лагерях перевоспитания", - заявила она на брифинге в понедельник, комментируя доклад Международного консорциума журналистских расследований о ситуации в СУАР.

Адебар отметила, что ФРГ длительное время ведет "серьезный диалог с китайской стороной по теме уйгуров". "Мы требуем от китайской стороны улучшать ситуацию с правами человека и обеспечить туда доступ комиссару по правам человека ООН и международным экспертам", - заявила представитель МИД.

На уточняющий вопрос, требовала ли Германия в рамках этого диалога закрытия лагерей, Адебар заявила, что Берлин запрашивает "доступ к объектам, чтобы провести оценку, чтобы узнать, что там в действительности происходит". "Это сложная тема, мы планируем продолжить обсуждать тему в ближайшие дни и недели. В каком формате и на какой площадке, это предстоит еще решить", - заявила она.

В свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос о работе немецких фирм в СУАР, отметил, что, поскольку против Китая не действуют санкции в связи с ситуацией в регионе, предприятия в праве сами принимать решения. Он также подчеркнул, что "необходимо сконцентрироваться на том, чтобы проверить эти сообщения, чтобы уполномоченный по правам человека мог сделать независимую оценку".

Правозащитные организации и западные страны регулярно критикуют КНР за действия властей в отношении населения САУР. Так, в августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Китайский МИД заявлял, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ничем не подтверждена и не соответствует действительности.