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РИА Новости

В Калужской области фельдшеры получили 39 автомобилей "Нива"

14:18 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЛУГА, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в понедельник вручил ключи от 39 автомобилей "Нива" фельдшерам местных ФАПов, также ключи от двух реанимобилей получили врачи калужской станции скорой медицинской помощи, сообщило правительство региона.
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В июле ФАПы региона получили 11 автомобилей "Нива", на которые из областного бюджета было выделено 6,6 миллиона рублей. Акция проходит в рамках Года здравоохранения, объявленного в регионе губернатором в целях повышения доступности, качества и своевременности оказания населению первичной медицинской помощи. Это одна из стратегических задач национального проекта "Здравоохранение".
"Автомобили "Нива" повышенной проходимости будут использовать фельдшеры ФАПов межрайонных центров для обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов... На эти цели из областного бюджета выделено 23,4 миллиона рублей. Автомобили оснащены системой ГЛОНАСС. Диспетчерская служба Калужского областного медицинского центра будет контролировать работу автотранспорта в режиме реального времени, следить за маршрутом движения и в случае необходимости оказывать техническую поддержку", - говорится в сообщении.
Глава региона подчеркнул, что автомобили получат все фельдшеры, кому это необходимо, а также участковые врачи и врачи семейной практики, работающие на селе. Он отметил, что в регионе создаются максимально комфортные условия для работы специалистов в первичном звене: в этом году открыто 47 ФАПов, в следующем году будет создано еще около 80, их обеспечат необходимым оборудованием.
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"Но многое будет зависеть от вас. Я бы хотел, чтобы каждый на своем участке чувствовал себя хозяином. И чтобы от вас мы получали сигналы, что чего-то не хватает. Не будет хватать – всё решим", - обратился Артамонов к медикам.
Он пожелал фельдшерам безаварийных поездок, а их пациентам - здоровья. "Сами показывайте пример, и жителей приобщайте к занятиям физической культурой, тогда меньше будут болеть. И вовремя делать прививки", - сказал губернатор.
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Калужская областьЗдоровье - ОбществоАнатолий АртамоновКалугаКалужская область
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