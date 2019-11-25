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РИА Новости

Врачи отпустили домой всех пострадавших от газа в нижегородской школе

14:17 25.11.2019 (обновлено: 14:20 25.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Все пострадавшие от отравления газом в Вадской средней школе отпущены домой, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.
Днем 25 ноября в Вадскую ЦРБ были доставлены 44 человека (43 ребенка и один взрослый) из Вадской средней школы, предположительно, с отравлением бытовым газом. По данным медицины катастроф, по состоянию на 13.00 тяжелых отравлений нет, 23 ребенка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой. Региональное СУ СК проводит доследственную проверку, выясняет причину отравления школьников. По предварительным данным, на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа.
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"Все пострадавшие от отравления в Вадской школе отпущены домой. Угрозы жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении минздрава.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на место ЧП в Вадский район по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина выехали заместитель губернатора Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков. На месте организован оперативный штаб.
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