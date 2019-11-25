В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвиняет Киев в размещении бронетехники у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что ведомство уже пятые сутки не фиксирует обстрелов со стороны украинских силовиков.
"ВСУ (вооруженные силы Украины) продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи линии соприкосновения", - сказал в понедельник на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По данным оборонного ведомства, размещение бронетехники украинских силовиков зафиксировано в районе подконтрольной Киеву Новозвановки.