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РИА Новости

В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков у линии соприкосновения

14:15 25.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвиняет Киев в размещении бронетехники у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что ведомство уже пятые сутки не фиксирует обстрелов со стороны украинских силовиков.
"ВСУ (вооруженные силы Украины) продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи линии соприкосновения", - сказал в понедельник на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По данным оборонного ведомства, размещение бронетехники украинских силовиков зафиксировано в районе подконтрольной Киеву Новозвановки.
Евгений Балицкий
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскУкраинаВ мире
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