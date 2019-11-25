"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту

КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. " Нафтогаз " направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить контракт на транзит российского газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что Украина может заключить договор по транзиту на один год, но условия должны "соответствовать европейским правилам".

"Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов. Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", — отметил Витренко.

Кроме того, Киев успеет сертифицировать нового оператора газотранспортной системы до конца года: это позволит подписать долгосрочный контракт на транзит, сказал топ-менеджер.

Вопрос о транзите

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно. На встрече 27 октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. Однако в ответ Витренко заявил, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.

Затем 18 ноября "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год.

При этом в российском концерне отметили, что новый договор может быть подписан только при условии отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.