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РИА Новости

Песков пообещал, что РГО будет поддерживать внутренний туризм

14:12 25.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Русское географическое общество (РГО) планирует и далее поддерживать развитие внутреннего туризма, сообщил пресс-секретарь президента России, председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков.
"Мы будем в меру своих возможностей поддерживать внутренний туризм. Это одна из главных задач РГО, и мы будем ей следовать", - сказал Песков на пресс-конференции в РГО, посвященной грантовой кампании 2020 года.
На вопрос, какой медиаконтент заставил бы его поехать в глухую деревню, Песков ответить затруднился.
"Наверняка, что-то есть, что бы меня заставило", - сказал он.
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ТуризмРусское географическое обществоДмитрий ПесковРоссияОбщество
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