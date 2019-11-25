Песков пообещал, что РГО будет поддерживать внутренний туризм

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Русское географическое общество (РГО) планирует и далее поддерживать развитие внутреннего туризма, сообщил пресс-секретарь президента России, председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков.
"Мы будем в меру своих возможностей поддерживать внутренний туризм. Это одна из главных задач РГО, и мы будем ей следовать", - сказал Песков на пресс-конференции в РГО, посвященной грантовой кампании 2020 года.
На вопрос, какой медиаконтент заставил бы его поехать в глухую деревню, Песков ответить затруднился.
"Наверняка, что-то есть, что бы меня заставило", - сказал он.