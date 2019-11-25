Мень станет гендиректором "Российского экологического оператора"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Гендиректором "Российского экологического оператора" станет бывший министр строительства и ЖКХ, действующий аудитор Счетной палаты Алексей Гордеев . Гендиректором "Российского экологического оператора" станет бывший министр строительства и ЖКХ, действующий аудитор Счетной палаты Михаил Мень , сообщил вице-премьер

Гордеев отметил, что масштаб задач по "мусорной реформе" требует более качественной и публичной работы с людьми.

Он подчеркнул, что новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу.

Кроме того, в ноябре глава правительства освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, который курировал "мусорную реформу".