Мень станет гендиректором "Российского экологического оператора"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Гендиректором "Российского экологического оператора" станет бывший министр строительства и ЖКХ, действующий аудитор Счетной палаты Михаил Мень, сообщил вице-премьер Алексей Гордеев.
Гордеев отметил, что масштаб задач по "мусорной реформе" требует более качественной и публичной работы с людьми.
Он подчеркнул, что новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева, который занимал этот пост с февраля.
Кроме того, в ноябре глава правительства освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, который курировал "мусорную реформу".
"Российский экологический оператор" появился в начале года по указу президента. Организация призвана создать комплексную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, а также предотвратить их вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Также компания будет реализовывать национальный проект "Экология".