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РИА Новости

Мень станет гендиректором "Российского экологического оператора"

14:12 25.11.2019 (обновлено: 16:39 25.11.2019)
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© РИА Новости, ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМихаил Мень
Михаил Мень
© РИА Новости, ТК "Городской телеканал"
Перейти в фотобанк
Михаил Мень. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Гендиректором "Российского экологического оператора" станет бывший министр строительства и ЖКХ, действующий аудитор Счетной палаты Михаил Мень, сообщил вице-премьер Алексей Гордеев.
Гордеев отметил, что масштаб задач по "мусорной реформе" требует более качественной и публичной работы с людьми.
Он подчеркнул, что новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева, который занимал этот пост с февраля.
Кроме того, в ноябре глава правительства освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, который курировал "мусорную реформу".
"Российский экологический оператор" появился в начале года по указу президента. Организация призвана создать комплексную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, а также предотвратить их вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Также компания будет реализовывать национальный проект "Экология".
Полигон твердых бытовых отходов
14 ноября, 12:22
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16101029
Обсудить 10
Денис БуцаевМихаил МеньАлексей ГордеевМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Одни и те же лица. Министр был никакой, тут тоже вряд ли будет успешным.
25 ноября, 14:14
Арсений Понфиленко
1600100
Свалил из губернаторов Ивановской области под предлогом недостатка времени на общение с семьёй, а через месяц возглавил минстрой. Именно мень, будучи министром строительства, пропихнул налог на капремонт. Сейчас и мусорную проблему за счёт народа решит.
25 ноября, 14:40
rroyi
1600000
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