В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна.

Как рассказала РИА Новости местная жительница Мария Хвостанцева, ее дочка Виктория родилась с невусом, который занимает 80 процентов тела.

Из-за этой особенности, по словам женщины, священник не стал крестить ребенка вместе с другими детьми, так как "не факт, что пятно не заразно" и "не все родители поймут".

Хвостанцевой предложили индивидуальный обряд, но ее не устроила стоимость — четыре тысячи рублей.

Женщина отказалась сообщать, в какой церкви произошел инцидент.

Пресс-секретарь главы курганской митрополии Михаил Насонов заявил РИА Новости, что отказ в крещении недопустим.