В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна.
Как рассказала РИА Новости местная жительница Мария Хвостанцева, ее дочка Виктория родилась с невусом, который занимает 80 процентов тела.
Из-за этой особенности, по словам женщины, священник не стал крестить ребенка вместе с другими детьми, так как "не факт, что пятно не заразно" и "не все родители поймут".
Хвостанцевой предложили индивидуальный обряд, но ее не устроила стоимость — четыре тысячи рублей.
Женщина отказалась сообщать, в какой церкви произошел инцидент.
Пресс-секретарь главы курганской митрополии Михаил Насонов заявил РИА Новости, что отказ в крещении недопустим.
"Мама не стала говорить, где именно все произошло, но если епархия узнает, то проведем проверку и примем соответствующие дисциплинарные меры, потому что случившееся полностью противоречит звучавшему на последнем епархиальном совете", — сказал собеседник агентства.
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