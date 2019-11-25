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Религия и мировоззрение
2019-11-25T16:03+0300
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РИА Новости

В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном

14:10 25.11.2019 (обновлено: 16:03 25.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСвидетельство о совершении таинства крещения
Свидетельство о совершении таинства крещения
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна.
Как рассказала РИА Новости местная жительница Мария Хвостанцева, ее дочка Виктория родилась с невусом, который занимает 80 процентов тела.
Из-за этой особенности, по словам женщины, священник не стал крестить ребенка вместе с другими детьми, так как "не факт, что пятно не заразно" и "не все родители поймут".
Хвостанцевой предложили индивидуальный обряд, но ее не устроила стоимость — четыре тысячи рублей.
Женщина отказалась сообщать, в какой церкви произошел инцидент.
Пресс-секретарь главы курганской митрополии Михаил Насонов заявил РИА Новости, что отказ в крещении недопустим.
"Мама не стала говорить, где именно все произошло, но если епархия узнает, то проведем проверку и примем соответствующие дисциплинарные меры, потому что случившееся полностью противоречит звучавшему на последнем епархиальном совете", — сказал собеседник агентства.
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Религия и мировоззрениеКурганОбщество
Популярные комментарии
Я считаю, что каждое крещение должно быть индивидуальным. Неизвестно что дети в купель делают, да и причастие одной ложкой не совсем гигиенично
25 ноября, 15:08
llesovye
38320011
А лучше бы назвать и церковь, и священника... о таких должны знать все! Позор!!!
25 ноября, 14:28
АИАлександр И.
3231019
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