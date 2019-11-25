У Минкультуры до уголовного дела не было претензий к Серебренникову

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министерство культуры России только в ходе расследования узнало, что при реализации проекта "Платформа" государство, по мнению СК РФ, лишилось 133 миллионов рублей, заявила представитель ведомства в понедельник в Мещанском суде Москвы.
"Нет... Ущерб был установлен в ходе предварительного расследования", - ответила она на вопрос судьи.
По ее словам, ущерб в 133 миллиона рублей рассчитан на основе финансовой экспертизы, проведенной на стадии следствия, и других материалов дела.
В ходе первого рассмотрения дела - а сейчас идет второе - суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая назвала мероприятия "Платформы" "значительным культурным явлением", но детально подсчитать затраты не смогли из-за отсутствия документации.
Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер, по его словам, не украл деньги, а сэкономил их для государства.
По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
При этом, по информации СК РФ, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Единственной из всех фигурантов признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".