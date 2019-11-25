Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T14:06+0300
https://ria.ru/20191125/1561560323.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156062/52/1560625281_0:177:2352:1500_1036x0_80_0_0_74b5ee60f710fc5f6b16610a44c5616d.jpg
РИА Новости

У Минкультуры до уголовного дела не было претензий к Серебренникову

14:06 25.11.2019
280
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДиректор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министерство культуры России только в ходе расследования узнало, что при реализации проекта "Платформа" государство, по мнению СК РФ, лишилось 133 миллионов рублей, заявила представитель ведомства в понедельник в Мещанском суде Москвы.
"Нет... Ущерб был установлен в ходе предварительного расследования", - ответила она на вопрос судьи.
По ее словам, ущерб в 133 миллиона рублей рассчитан на основе финансовой экспертизы, проведенной на стадии следствия, и других материалов дела.
В ходе первого рассмотрения дела - а сейчас идет второе - суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая назвала мероприятия "Платформы" "значительным культурным явлением", но детально подсчитать затраты не смогли из-за отсутствия документации.
Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер, по его словам, не украл деньги, а сэкономил их для государства.
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
15 ноября, 15:43Культура
Серебренников заявил, что не занимался бухгалтерией в "Седьмой студии"
По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
При этом, по информации СК РФ, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Единственной из всех фигурантов признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
Заседание суда по уголовному делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
20 ноября, 16:11
Экс-бухгалтер "Седьмой студии" рассказала, как уничтожали документы по делу
0220141
Обсудить 1
Дело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияДело "Седьмой студии"Следственный комитет РФМинистерство культуры РФКирилл СеребренниковМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Минкультуры потребовало взыскать с Серебренникова 133 миллиона рублей
Сергей Кисляк
Кисляк не поедет на международную конференцию в США
Вероника Скворцова
Скворцова рассказала, когда объявят имя нового главы центра Бакулева
Дмитрий Ульянов
СМИ: актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
Лео Бокерия
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Туристы на улице, Санкт-Петербург
Граждане ЕС оформили 26 тысяч электронных виз для поездок в Петербург
Школа в поселке Вад Нижегородской области
СК выяснит обстоятельства отравления газом в Нижегородской школе
Статуя Фемиды в суде
Главу "Мемориала" оштрафовали по закону об иноагентах
Президент Украины Владимир Зеленский
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Коридор в вузе
Тверской вуз прокомментировал обвинения узбекских властей
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье
Свидетельство о совершении таинства крещения
В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном
Лео Бокерия
В центре имени Бакулева не знают про увольнение Бокерии
Лондон
В Лондоне начались слушания по делу о 39 погибших мигрантах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния