У Минкультуры до уголовного дела не было претензий к Серебренникову

Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министерство культуры России только в ходе расследования узнало, что при реализации проекта "Платформа" государство, по мнению СК РФ, лишилось 133 миллионов рублей, заявила представитель ведомства в понедельник в Мещанском суде Москвы.

"Нет... Ущерб был установлен в ходе предварительного расследования", - ответила она на вопрос судьи.

По ее словам, ущерб в 133 миллиона рублей рассчитан на основе финансовой экспертизы, проведенной на стадии следствия, и других материалов дела

В ходе первого рассмотрения дела - а сейчас идет второе - суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая назвала мероприятия "Платформы" "значительным культурным явлением", но детально подсчитать затраты не смогли из-за отсутствия документации.

Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер, по его словам, не украл деньги, а сэкономил их для государства.

По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

При этом, по информации СК РФ, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.