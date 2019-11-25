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РИА Новости

Кисляк не поедет на международную конференцию в США

14:04 25.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Кисляк
Сергей Кисляк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Кисляк. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк сообщил, что не поедет в США для участия в международной конференции, посвященной 25-летию со дня подписания Будапештского меморандума.
Из утвержденного Советом палаты плана зарубежных поездок сенаторов в декабре следует, что Кисляк должен был посетить конференцию 5-8 декабря.
"В плане поездка стояла, но я не еду. У меня нет визы, да и приоритеты в работе сейчас другие", - сказал Кисляк.
По его словам, в конференции российские сенаторы участия принимать не будут.
"Было именное приглашение на меня", - пояснил он.
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Сергей КислякСШАВ мире
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