Лауреаты American Music Awards удивили зрителей яркими образами

На сцене — Тейлор Свифт, получившая пять премий на церемонии American Music Awards и звание артиста десятилетия.
На сцене — Тейлор Свифт, получившая пять премий на церемонии American Music Awards и звание артиста десятилетия.
Тони Брэкстон поет Unbreak My Heart в окружении скрипачей
Тони Брэкстон поет Unbreak My Heart в окружении скрипачей
Дуа Липа с композицией Don't Start Now и космическими танцовщицами
Американская певица Билли Айлиш в своем обычном амплуа позирует с двумя наградами: "лучший новый исполнитель" и "лучший альтернативный исполнитель".
Американская певица Билли Айлиш в своем обычном амплуа позирует с двумя наградами: "лучший новый исполнитель" и "лучший альтернативный исполнитель".
Билли Портер в стильном наряде волшебника с почти пиццей на голове объявляет выступление Камилы Кабелло.
Билли Портер в стильном наряде волшебника с почти пиццей на голове объявляет выступление Камилы Кабелло.
А вот и она. Кабелло в полупрозрачном наряде исполняет Living Proof.
Камила Кабелло и Шон Мендес, ставшие лауреатами в номинации "коллаборация года" за песню Señorita, опять чуть не поцеловались на сцене.
Камила Кабелло и Шон Мендес, ставшие лауреатами в номинации "коллаборация года" за песню Señorita, опять чуть не поцеловались на сцене.
Post Malone, Оззи Осборн и Трэвис Скотт устроили пиротехническое шоу на сцене театра Майкрософт.
Post Malone, Оззи Осборн и Трэвис Скотт устроили пиротехническое шоу на сцене театра Майкрософт.
Кейн Браун со статуэткой лауреата в категории лучший кантри-исполнитель.
Рэпер из Атланты Rich The Kid с бывшей супругой Антуанеттой Уиллис.
Рэпер из Атланты Rich The Kid с бывшей супругой Антуанеттой Уиллис.
Холзи получает поздравления публики после премии за лучшую поп/рок песню (Without Me).
Холзи получает поздравления публики после премии за лучшую поп/рок песню (Without Me).
Певица Холзи (внизу) устроила красочное представление на церемонии вручения премий AMA.
Певица Холзи (внизу) устроила красочное представление на церемонии вручения премий AMA.
Ведущая церемонии Ciara решила удостовериться, чтобы ее точно ни с кем не спутали.
Ведущая церемонии Ciara решила удостовериться, чтобы ее точно ни с кем не спутали.
Исполнительница Шанайя Твейн выступила на AMA впервые после 16-летнего перерыва.
Исполнительница Шанайя Твейн выступила на AMA впервые после 16-летнего перерыва.