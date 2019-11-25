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РИА Новости

Лауреаты American Music Awards удивили зрителей яркими образами

23:58 25.11.2019
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В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий American Music Awards. Лауреаты, в том числе и рекордсменка по количеству наград — американская кантри-певица Тейлор Свифт, — выступили на сцене с яркими номерами в оригинальных образах. Самые запомнившиеся сцены одного из главных музыкальных событий года — в фотоленте РИА Новости.
© AFP 2019 / Getty Images/ JC Olivera

На сцене — Тейлор Свифт, получившая пять премий на церемонии American Music Awards и звание артиста десятилетия.

Тэйлор Свифт во время выступления на церемонии награждения American Music Awards 2019
1 из 14

На сцене — Тейлор Свифт, получившая пять премий на церемонии American Music Awards и звание артиста десятилетия.

© AFP 2019 / Getty Images/ JC Olivera
© AFP 2019 / Getty Images for dcp/ Kevin Winter

Тони Брэкстон поет Unbreak My Heart в окружении скрипачей

Тони Брэкстон во время выступления на церемонии награждения American Music Awards 2019
2 из 14

Тони Брэкстон поет Unbreak My Heart в окружении скрипачей

© AFP 2019 / Getty Images for dcp/ Kevin Winter
© REUTERS / Mario Anzuoni

Дуа Липа с композицией Don't Start Now и космическими танцовщицами

Дуа Липа во время выступления на церемонии награждения American Music Awards 2019
3 из 14

Дуа Липа с композицией Don't Start Now и космическими танцовщицами

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AFP 2019 / Valerie Macon

Американская певица Билли Айлиш в своем обычном амплуа позирует с двумя наградами: "лучший новый исполнитель" и "лучший альтернативный исполнитель".

Билли Айлиш на церемонии награждения American Music Awards 2019
4 из 14

Американская певица Билли Айлиш в своем обычном амплуа позирует с двумя наградами: "лучший новый исполнитель" и "лучший альтернативный исполнитель".

© AFP 2019 / Valerie Macon
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello

Билли Портер в стильном наряде волшебника с почти пиццей на голове объявляет выступление Камилы Кабелло.

Билли Портер на церемонии награждения American Music Awards 2019
5 из 14

Билли Портер в стильном наряде волшебника с почти пиццей на голове объявляет выступление Камилы Кабелло.

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
© REUTERS / Mario Anzuoni

А вот и она. Кабелло в полупрозрачном наряде исполняет Living Proof.

Камила Кабельо во время выступления на церемонии награждения American Music Awards 2019
6 из 14

А вот и она. Кабелло в полупрозрачном наряде исполняет Living Proof.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AFP 2019 / Getty Images for dcp/ Kevin Winter

Камила Кабелло и Шон Мендес, ставшие лауреатами в номинации "коллаборация года" за песню Señorita, опять чуть не поцеловались на сцене.

Шон Мендес и Камила Кабелло во время выступления на церемонии награждения American Music Awards 2019
7 из 14

Камила Кабелло и Шон Мендес, ставшие лауреатами в номинации "коллаборация года" за песню Señorita, опять чуть не поцеловались на сцене.

© AFP 2019 / Getty Images for dcp/ Kevin Winter
© REUTERS / Mario Anzuoni

Post Malone, Оззи Осборн и Трэвис Скотт устроили пиротехническое шоу на сцене театра Майкрософт.

Оззи Осборн во время выступления на церемонии награждения American Music Awards 2019
8 из 14

Post Malone, Оззи Осборн и Трэвис Скотт устроили пиротехническое шоу на сцене театра Майкрософт.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / Danny Moloshok

Кейн Браун со статуэткой лауреата в категории лучший кантри-исполнитель.

Кейн Браун во время выступления на церемонии награждения American Music Awards 2019
9 из 14

Кейн Браун со статуэткой лауреата в категории лучший кантри-исполнитель.

© REUTERS / Danny Moloshok
© AFP 2019 / Getty Images/ Rich Fury

Рэпер из Атланты Rich The Kid с бывшей супругой Антуанеттой Уиллис.

Rich the Kid и Антонет Уиллис на церемонии награждения American Music Awards 2019
10 из 14

Рэпер из Атланты Rich The Kid с бывшей супругой Антуанеттой Уиллис.

© AFP 2019 / Getty Images/ Rich Fury
© REUTERS / Mario Anzuoni

Холзи получает поздравления публики после премии за лучшую поп/рок песню (Without Me).

Холзи на церемонии награждения American Music Awards 2019
11 из 14

Холзи получает поздравления публики после премии за лучшую поп/рок песню (Without Me).

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AFP 2019 / Getty Images for dcp/ Kevin Winter

Певица Холзи (внизу) устроила красочное представление на церемонии вручения премий AMA.

Холзи во время выступления на церемонии награждения American Music Awards 2019
12 из 14

Певица Холзи (внизу) устроила красочное представление на церемонии вручения премий AMA.

© AFP 2019 / Getty Images for dcp/ Kevin Winter
© REUTERS / Mario Anzuoni

Ведущая церемонии Ciara решила удостовериться, чтобы ее точно ни с кем не спутали.

Сиара во время выступления на церемонии награждения American Music Awards 2019
13 из 14

Ведущая церемонии Ciara решила удостовериться, чтобы ее точно ни с кем не спутали.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello

Исполнительница Шанайя Твейн выступила на AMA впервые после 16-летнего перерыва.

Шанайа Твен во время выступления на церемонии награждения American Music Awards 2019
14 из 14

Исполнительница Шанайя Твейн выступила на AMA впервые после 16-летнего перерыва.

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
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КультураМузыкаФото - КультураНовости культурыШоу-бизнесТейлор Свифт (певица)Лос-АнджелесОззи Осборн
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