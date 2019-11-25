Лауреаты American Music Awards удивили зрителей яркими образами

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий American Music Awards. Лауреаты, в том числе и рекордсменка по количеству наград — американская кантри-певица Тейлор Свифт, — выступили на сцене с яркими номерами в оригинальных образах. Самые запомнившиеся сцены одного из главных музыкальных событий года — в фотоленте РИА Новости.