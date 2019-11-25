СМИ: актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

По данным телеканала, артист был дома, когда почувствовал головокружение и боль при ходьбе.

Дмитрий Ульянов родился в 1972 в Москве, в 1998 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах "Изгнание", "Богиня: Как я полюбила", "Шут" и "Остров ненужных людей".