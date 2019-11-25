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РИА Новости

СМИ: актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

13:59 25.11.2019 (обновлено: 15:38 25.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинДмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт, сообщает Пятый канал.
По данным телеканала, артист был дома, когда почувствовал головокружение и боль при ходьбе.
Врачи скорой помощи приняли решение о немедленной госпитализации. По данным телеканала, Ульянов находится в тяжелом состоянии.
Дмитрий Ульянов родился в 1972 в Москве, в 1998 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах "Изгнание", "Богиня: Как я полюбила", "Шут" и "Остров ненужных людей".
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Дмитрий Ульянов (актер)Москва
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