СМИ: актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт, сообщает Пятый канал.
По данным телеканала, артист был дома, когда почувствовал головокружение и боль при ходьбе.
Врачи скорой помощи приняли решение о немедленной госпитализации. По данным телеканала, Ульянов находится в тяжелом состоянии.
Дмитрий Ульянов родился в 1972 в Москве, в 1998 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах "Изгнание", "Богиня: Как я полюбила", "Шут" и "Остров ненужных людей".