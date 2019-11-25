Полное уничтожение химоружия в мире очень близко, заявили в ОЗХО

ГААГА (Нидерланды), 25 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Полное уничтожение объявленных запасов химического оружия в мире очень близко, заявил в понедельник генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас, открывая 24-ю сессию конференции государств-участников в Гааге.
"За прошлый год секретариат прилагал дополнительные усилия с тем, чтобы обеспечить выполнение КЗХО (Конвенции по запрещению химического оружия) во время больших испытаний. Полное уничтожение объявленных химических запасов - а это ключевая цель КЗХО - очень близка. Однако возникают серьезные вызовы действию норм конвенции - такие, как применение химического оружия в Ираке, Малайзии, Сирии и Соединённом Королевстве", - заявил он, открывая сессию.
10 октября 2018, 12:05Россия выступает за укрепление режима запрета химического оружия
По словам Ариаса, "от ОЗХО ожидается, что она решительно воспретит повторное возникновение химического оружия".
"Тысячи тонн токсичных химикатов производятся, транспортируются, потребляются во всем мире в исключительно законных целях. И эта законная деятельность контролируется секретариатом (ОЗХО) в рамках жесткого режима промышленных инспекций. Тем не менее, до тех пор, пока повторное возникновение или применение химического оружия является реальностью, существует опасность того, что какие-то объемы этих продуктов при наличии злой воли приведут к серьезному ущербу", - подчеркнул глава ОЗХО.
Он добавил, что "международное сообщество должно позаботиться о том, чтобы ни одна страна не оставалась вне рамок КЗХО".
Говоря об уничтожении химического оружия, Ариас отметил, что "по состоянию на 31 октября 2019 года, в общей сложности 68,6 тысячи тонн или 97,3% объявленного химического оружия категории 1 было уничтожено в условиях проверки со стороны секретариата организации". Эти цифры включают в себя "уничтожение США 25,9 тысяч тонн или 93,3% их объявленного химического оружия категории 1".
Работа 24-й сессии государств-участников ОЗХО в Гааге продлится до 29 ноября.
Главой делегации России в ходе сессии является заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев. Также в состав делегации входят посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, руководитель центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия при Минпромторге России Виктор Холстов и другие.