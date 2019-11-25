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РИА Новости

Полное уничтожение химоружия в мире очень близко, заявили в ОЗХО

13:55 25.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГендиректор ОЗХО Фернандо Ариас
Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас. Архивное фото
ГААГА (Нидерланды), 25 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Полное уничтожение объявленных запасов химического оружия в мире очень близко, заявил в понедельник генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас, открывая 24-ю сессию конференции государств-участников в Гааге.
"За прошлый год секретариат прилагал дополнительные усилия с тем, чтобы обеспечить выполнение КЗХО (Конвенции по запрещению химического оружия) во время больших испытаний. Полное уничтожение объявленных химических запасов - а это ключевая цель КЗХО - очень близка. Однако возникают серьезные вызовы действию норм конвенции - такие, как применение химического оружия в Ираке, Малайзии, Сирии и Соединённом Королевстве", - заявил он, открывая сессию.
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По словам Ариаса, "от ОЗХО ожидается, что она решительно воспретит повторное возникновение химического оружия".
"Тысячи тонн токсичных химикатов производятся, транспортируются, потребляются во всем мире в исключительно законных целях. И эта законная деятельность контролируется секретариатом (ОЗХО) в рамках жесткого режима промышленных инспекций. Тем не менее, до тех пор, пока повторное возникновение или применение химического оружия является реальностью, существует опасность того, что какие-то объемы этих продуктов при наличии злой воли приведут к серьезному ущербу", - подчеркнул глава ОЗХО.
Он добавил, что "международное сообщество должно позаботиться о том, чтобы ни одна страна не оставалась вне рамок КЗХО".
Говоря об уничтожении химического оружия, Ариас отметил, что "по состоянию на 31 октября 2019 года, в общей сложности 68,6 тысячи тонн или 97,3% объявленного химического оружия категории 1 было уничтожено в условиях проверки со стороны секретариата организации". Эти цифры включают в себя "уничтожение США 25,9 тысяч тонн или 93,3% их объявленного химического оружия категории 1".
Работа 24-й сессии государств-участников ОЗХО в Гааге продлится до 29 ноября.
Главой делегации России в ходе сессии является заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев. Также в состав делегации входят посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, руководитель центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия при Минпромторге России Виктор Холстов и другие.
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Фернандо АриасОрганизация по запрещению химического оружияВесь мирВ мире
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