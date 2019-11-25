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РИА Новости

СК выяснит обстоятельства отравления газом в Нижегородской школе

13:51 25.11.2019 (обновлено: 17:51 25.11.2019)
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкШкола в поселке Вад Нижегородской области
Школа в поселке Вад Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства отравления школьников газом в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным областного минздрава, днем 25 ноября в Вадскую ЦРБ было доставлено 44 человека (43 ребенок и 1 взрослый) из Вадской средней общеобразовательной школы – предположительно, с отравлением бытовым газом. По данным медицины катастроф, на 13.00 тяжёлых отравлений нет, 23 ребёнка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой, остальные обследуются.
"На место происшествия выехали следователи. В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить причину отравления школьников. Предварительно, на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.
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