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РИА Новости

Лукашенко призвал Калининград расширить экономическое сотрудничество

13:50 25.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и Калининградская область должны ставить перед собой амбициозные задачи по наращиванию экономического взаимодействия, прежде всего, в промышленности и производственной кооперации, и потенциальные проекты есть.
"В прошлом году по объему двусторонней торговли мы приблизились к рекордной отметке в 360 миллионов долларов. Самое время ставить более амбициозные задачи. Прежде всего в промышленной сфере и по линии производственной кооперации. Главное, что к этому стремятся и Беларусь, и Калининградская область. Более того, есть конкретные проекты, позволяющие значительно расширить масштабы сотрудничества", - заявил Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым.
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Он отметил, что данная встреча свидетельствует о стремлении белорусов и калининградцев к взаимовыгодному, плодотворному сотрудничеству. "Для нас Калининградская область - не только важный и перспективный торгово-экономический партнер. Это один из самых близких географически и исторически регионов России", - подчеркнул Лукашенко.
"Потенциальных точек роста у нас предостаточно", - сказал президент. По его словам, хорошим примером результативности калининградских инвестиций в белорусскую экономику является запуск компанией "Содружество" маслоэкстракционного завода в Сморгони, его продукция позволила существенно увеличить объем товарооборота. Еще один пример эффективного взаимодействия - Осиповичский завод автомобильных агрегатов, который реализует проект по участию в программе локализации на предприятии "Автотор Холдинг", продолжил Лукашенко.
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"Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российский машиностроителей. Тем более что наработок у нас в этой сфере предостаточно", - сказал белорусский лидер.
Он отметил, что белорусские автобусы успешно эксплуатируются в Калининградской области, есть возможность расширить парк пассажирской техники за счет электробусов "Белкоммунмаша". По словам Лукашенко, белорусская сторона готова организовать совместную сборку этой техники в Калининградском регионе.
По словам президента, стороны могут сотрудничать в область строительства, поставок стройматериалов. "Сегодня в области реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов. Это - строительство морского порта, калийного комбината, музейного комплекса, Приморского кольца. Мы готовы участвовать в стройках, в том числе и через поставку грузовых, дорожных, коммунальных, строительных машин", - сказал белорусский лидер. Он также считает возможным для Белоруссии поделиться своим опытом в сельском хозяйстве, видит резервы для увеличения поставок в регион белорусского продовольствия.
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