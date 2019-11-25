Лукашенко призвал Калининград расширить экономическое сотрудничество

МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и Калининградская область должны ставить перед собой амбициозные задачи по наращиванию экономического взаимодействия, прежде всего, в промышленности и производственной кооперации, и потенциальные проекты есть.

"В прошлом году по объему двусторонней торговли мы приблизились к рекордной отметке в 360 миллионов долларов. Самое время ставить более амбициозные задачи. Прежде всего в промышленной сфере и по линии производственной кооперации. Главное, что к этому стремятся и Беларусь, и Калининградская область. Более того, есть конкретные проекты, позволяющие значительно расширить масштабы сотрудничества", - заявил Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым.

Он отметил, что данная встреча свидетельствует о стремлении белорусов и калининградцев к взаимовыгодному, плодотворному сотрудничеству. "Для нас Калининградская область - не только важный и перспективный торгово-экономический партнер. Это один из самых близких географически и исторически регионов России", - подчеркнул Лукашенко.

"Потенциальных точек роста у нас предостаточно", - сказал президент. По его словам, хорошим примером результативности калининградских инвестиций в белорусскую экономику является запуск компанией "Содружество" маслоэкстракционного завода в Сморгони, его продукция позволила существенно увеличить объем товарооборота. Еще один пример эффективного взаимодействия - Осиповичский завод автомобильных агрегатов, который реализует проект по участию в программе локализации на предприятии "Автотор Холдинг", продолжил Лукашенко.

"Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российский машиностроителей. Тем более что наработок у нас в этой сфере предостаточно", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что белорусские автобусы успешно эксплуатируются в Калининградской области, есть возможность расширить парк пассажирской техники за счет электробусов "Белкоммунмаша". По словам Лукашенко, белорусская сторона готова организовать совместную сборку этой техники в Калининградском регионе.