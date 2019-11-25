АвтоВАЗ запустил продажи обновленного семейства Lada Vesta

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. АвтоВАЗ начал продажи обновленного семейства Lada Vesta c новым двигателем и автоматической коробкой передач, сообщается на сайте компании.

"Автомобили получили новые опции, а кроме того, для них стал доступен силовой агрегат альянса Renault — Nissan: 113-сильный мотор 1,6 литра и бесступенчатая автоматическая трансмиссия. Это делает Lada Vesta одним из наиболее доступных предложений с АТ среди всех сегментов российского рынка", — говорится в релизе.

Двигатель H4M объемом 1,6 литра стал одним из самых распространенных для модельного ряда Renault. Он устанавливается на автомобили Renault Logan, Sandero, Duster, Arkana, Megane предыдущего поколения, а также на Nissan Terrano и Lada Xray Cross.

За новый двигатель и автоматическую трансмиссию придется доплатить 50 тысяч рублей.

Стоимость Lada Vesta c "автоматом" будет начинаться от 736,9 тысячи рублей. В такую сумму обойдется седан в варианте Classic с пакетом Start Plus, в котором будет также кондиционер, трехуровневый обогрев передних сидений, две подушки безопасности, задние дисковые тормоза, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров.

Вместе с новым силовым агрегатом семейство Lada Vesta получило расширенный список оборудования. Производитель впервые использовал зеркала с электроприводом складывания — они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя.