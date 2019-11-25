Экс-посол Кисляк планирует посетить США для участия в конференции

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк планирует принять участие в международной конференции, посвящённой 25-летию со дня подписания Будапештского меморандума, которая пройдёт в США.
Это следует из утверждённого Советом палаты плана зарубежных поездок сенаторов в декабре.
Конференция пройдёт 5-8 декабря, на ней планируется обсуждение вопросов международной безопасности.
18 декабря 2018, 06:00В США опубликовали отчет о контактах экс-советника Трампа Флинна с Кисляком