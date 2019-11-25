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РИА Новости

Экс-посол Кисляк планирует посетить США для участия в конференции

13:45 25.11.2019
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© AFP 2019 / Brendan SmialowskiСергей Кисляк
Сергей Кисляк
© AFP 2019 / Brendan Smialowski
Сергей Кисляк. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк планирует принять участие в международной конференции, посвящённой 25-летию со дня подписания Будапештского меморандума, которая пройдёт в США.
Это следует из утверждённого Советом палаты плана зарубежных поездок сенаторов в декабре.
Конференция пройдёт 5-8 декабря, на ней планируется обсуждение вопросов международной безопасности.
Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
18 декабря 2018, 06:00
В США опубликовали отчет о контактах экс-советника Трампа Флинна с Кисляком
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Сергей КислякРоссияСШАВ мире
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