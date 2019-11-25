Врачи рассказали о состоянии отравившихся газом в нижегородской школе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Тяжело пострадавших среди 44 отравившихся газом в Вадской средней школе нет, 23 ребенка уже отпущены домой, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.
В Вадскую ЦРБ 25 ноября доставили 44 человека (43 ребенка и один взрослый) из Вадской средней общеобразовательной школы, предположительно, с отравлением бытовым газом.
"По данным медицины катастроф на 13.00 тяжелых отравлений нет, 23 ребенка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой, остальные обследуются", - сообщили в региональном минздраве.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил всем службам, особенно министерству здравоохранения региона, оперативно оказать всю необходимую помощь пострадавшим и держать ситуацию на постоянном контроле.
По словам представителей администрации школы, отравление произошло из-за стравливания газа на газораспределительной станции неподалеку.