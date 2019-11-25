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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-25T13:42+0300
https://ria.ru/20191125/1561558503.html
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РИА Новости

В МИД Казахстана рассказали о повестке встречи по Сирии в Нур-Султане

13:42 25.11.2019
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© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 25 ноя - РИА Новости. Освобождение заложников и продвижение политического процесса обсудят на переговорах по Сирии в Нур-Султане, которые запланированы на 10-11 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Казахстана.
Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что очередная встреча по Сирии состоится в Нур-Султане 10-11 декабря. По данным МИД Казахстана, в ней планируется участие делегаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
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Богданов рассказал о подготовке к встрече по Сирии в Нур-Султане
"В повестку дня будут включены следующие вопросы: ситуация "на земле" в Сирии, с акцентом на Заевфратье и Идлиб; меры доверия, включая освобождение заложников и поиск пропавших без вести; активизация комплексного гуманитарного содействия Сирии в контексте возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, в том числе обсуждение соответствующих инициатив о проведении международных конференций; продвижение политического процесса в свете запуска Конституционного комитета", - говорится в сообщении МИД Казахстана.
Кроме того, "на полях" этой встречи запланировано проведение 10-го заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста.
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