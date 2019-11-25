В МИД Казахстана рассказали о повестке встречи по Сирии в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 25 ноя - РИА Новости. Освобождение заложников и продвижение политического процесса обсудят на переговорах по Освобождение заложников и продвижение политического процесса обсудят на переговорах по Сирии Нур-Султане , которые запланированы на 10-11 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Казахстана.

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что очередная встреча по Сирии состоится в Нур-Султане 10-11 декабря. По данным МИД Казахстана, в ней планируется участие делегаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

"В повестку дня будут включены следующие вопросы: ситуация "на земле" в Сирии, с акцентом на Заевфратье и Идлиб; меры доверия, включая освобождение заложников и поиск пропавших без вести; активизация комплексного гуманитарного содействия Сирии в контексте возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, в том числе обсуждение соответствующих инициатив о проведении международных конференций; продвижение политического процесса в свете запуска Конституционного комитета", - говорится в сообщении МИД Казахстана.