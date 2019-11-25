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РИА Новости

В Турции россияне все чаще отдыхают на курортах Эгейского моря

21:17 25.11.2019
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© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Из туристических направлений Турции российские туристы все чаще выбирают курорты Эгейского побережья, сообщает АТОР.
За десять месяцев текущего года курорты региона посетили 513 тысяч отдыхающих из России, что на 28,6 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила администрация провинции Муула (Мугла).
Туроператоры также отмечают растущий интерес клиентов к отелям, расположенным на Эгейском побережье — в Даламане, Фетхие, Олюденизе, Мармарисе, Бодруме, Измире, Кушадасах, Дидиме, Чешме. Три из пяти крупных компаний, продающих путевки в эти места, отметили в текущем году взрывной рост спроса — больше на 36, 45 и 26 процентов соответственно. Остальные сказали, что интерес к отдыху в этой части страны стабилен. Летом недельный туда можно было купить за 80-130 тысяч рублей на двоих.
Открывшаяся акция раннего бронирования отдыха на лето показывает, что направление остается востребованным. Так, у одного из крупных туроператоров продажи путевок превышают уровень прошлого года в два раза. Тур на неделю на двоих можно купить за 60-80 тысяч рублей.
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