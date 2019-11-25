Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

"Пока нет никаких наметок по программе, это все в стадии подготовки... Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка. Пока ясно только, что будет нормандский формат, так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся. А уже все остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли отдельная встреча с Зеленским.