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РИА Новости

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

13:39 25.11.2019 (обновлено: 15:52 25.11.2019)
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока нет никаких наметок по программе, это все в стадии подготовки... Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка. Пока ясно только, что будет нормандский формат, так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся. А уже все остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли отдельная встреча с Зеленским.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" - России, Украины, Франции и Германии - пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита 9 декабря подтвердил также Песков.
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