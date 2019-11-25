Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока нет никаких наметок по программе, это все в стадии подготовки... Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка. Пока ясно только, что будет нормандский формат, так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся. А уже все остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли отдельная встреча с Зеленским.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" - России, Украины, Франции и Германии - пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита 9 декабря подтвердил также Песков.
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