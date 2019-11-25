В Сургуте полиция проверит данные об избиении сверстницами школьницы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Полиция в Сургуте (ХМАО) проводит проверку после избиений девушки-подростка сверстницами, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Утром в понедельник местное агентство "К-Информ" на своем сайте опубликовало видеозаписи избиений 15-летней девушки. Сверстницы, как отмечает СМИ, под предлогом беседы заманивали пострадавшую в туалет торгового центра и в подъезд общежития, где избивали руками и ногами, снимая происходящее на камеру телефона. Судя по кадрам, девушки силой выбивали из нее извинений, при этом свидетелями конфликтов были юноши, которые практически не вмешивались в ситуацию.
"На прошлой неделе поступали заявления, сейчас проверка проводится. Возраст (участниц конфликта) - до 16 лет", - сказал представитель УМВД.
Согласно информации сургутских СМИ, школьницы также вымогали у девушки деньги и смартфон, кроме того, они приходили к ней домой поздно ночью и пытались устроить конфликт.
Собственную проверку по сообщениям средств массовой информации проводят также следователи из Сургута, уточняет окружное следственное управление СК. "В ходе проверки будут опрошены все участницы конфликта, их родители и очевидцы произошедшего, будут проведены другие проверочные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.