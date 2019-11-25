В Сургуте полиция проверит данные об избиении сверстницами школьницы

"На прошлой неделе поступали заявления, сейчас проверка проводится. Возраст (участниц конфликта) - до 16 лет", - сказал представитель УМВД.

Согласно информации сургутских СМИ, школьницы также вымогали у девушки деньги и смартфон, кроме того, они приходили к ней домой поздно ночью и пытались устроить конфликт.

Собственную проверку по сообщениям средств массовой информации проводят также следователи из Сургута, уточняет окружное следственное управление СК. "В ходе проверки будут опрошены все участницы конфликта, их родители и очевидцы произошедшего, будут проведены другие проверочные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.