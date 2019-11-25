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РИА Новости

В Сургуте полиция проверит данные об избиении сверстницами школьницы

13:38 25.11.2019 (обновлено: 16:02 25.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Полиция в Сургуте (ХМАО) проводит проверку после избиений девушки-подростка сверстницами, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Утром в понедельник местное агентство "К-Информ" на своем сайте опубликовало видеозаписи избиений 15-летней девушки. Сверстницы, как отмечает СМИ, под предлогом беседы заманивали пострадавшую в туалет торгового центра и в подъезд общежития, где избивали руками и ногами, снимая происходящее на камеру телефона. Судя по кадрам, девушки силой выбивали из нее извинений, при этом свидетелями конфликтов были юноши, которые практически не вмешивались в ситуацию.
"На прошлой неделе поступали заявления, сейчас проверка проводится. Возраст (участниц конфликта) - до 16 лет", - сказал представитель УМВД.
Согласно информации сургутских СМИ, школьницы также вымогали у девушки деньги и смартфон, кроме того, они приходили к ней домой поздно ночью и пытались устроить конфликт.
Собственную проверку по сообщениям средств массовой информации проводят также следователи из Сургута, уточняет окружное следственное управление СК. "В ходе проверки будут опрошены все участницы конфликта, их родители и очевидцы произошедшего, будут проведены другие проверочные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.
Стоп-кадр видео нападения на девочку-инвалида в Нижнем Новгороде
29 августа, 08:00
"Будет только хуже". В Нижнем Новгороде подростки избили девочку-инвалида
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УМВД РФСургутХанты-МансийскПроисшествия
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