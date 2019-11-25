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РИА Новости

Названа возможная причина отравления детей в Нижегородской области

13:33 25.11.2019 (обновлено: 14:52 25.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Причиной отравления школьников под Нижним Новгородом стала газораспределительная станция (ГРС), где стравливали газ, сообщили РИА Новости в администрации Вадской средней школы.
Утром в понедельник около 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили агентству в экстренных службах.
"Действительно, отравились. И дети, и взрослые. Стравливали газ на ГРС, дошло до нас", - сказали в приемной, не уточнив число пострадавших.
По предварительным данным, произошел выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от школы.
Автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 13:24
Число отравившихся газом возле нижегородской школы увеличилось до 44
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Отравление газом в нижегородской школеНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Тем кто стравливал газ и собственник газовой станции-должны заплатить как минимум по одному миллиону рублей каждому пострадавшему за вред здоровью.
25 ноября, 14:41
Олег Иванов
4500001
Вот тем кто стравливал газ и давал на это указания, самим нужно газовую камеру устроить.
25 ноября, 13:42
agent_anonimus
1520000
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