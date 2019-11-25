Названа возможная причина отравления детей в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Причиной отравления школьников под Нижним Новгородом стала газораспределительная станция (ГРС), где стравливали газ, сообщили РИА Новости в администрации Вадской средней школы.
Утром в понедельник около 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили агентству в экстренных службах.
"Действительно, отравились. И дети, и взрослые. Стравливали газ на ГРС, дошло до нас", - сказали в приемной, не уточнив число пострадавших.
По предварительным данным, произошел выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от школы.