Юрия Дроганова назначили главой Управления ГИБДД по Москве

Отмечается, что Дроганов окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики; Московский государственный индустриальный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. С 1996 года по ноябрь 2019 года проходил службу на различных руководящих должностях в системе ГУ МВД по Москве.