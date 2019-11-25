Юрия Дроганова назначили главой Управления ГИБДД по Москве

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Глава ГУМВД по Москве Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Юрия Дроганова, сообщает в понедельник пресс-служба столичного главка МВД.
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Неделю назад о назначении Дроганова, временно исполнявшего обязанности главы УГИБДД по Москве, сообщал источник РИА Новости.
"Указом президента РФ на должность начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Москве назначен полковник полиции Юрий Алексеевич Дроганов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Дроганов окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики; Московский государственный индустриальный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. С 1996 года по ноябрь 2019 года проходил службу на различных руководящих должностях в системе ГУ МВД по Москве.
"На всех этапах службы Юрий Алексеевич проявил себя грамотным, принципиальным руководителем, обладающим высокими организаторскими способностями и большим практическим опытом. Награжден нагрудным знаком МВД России и другими ведомственными наградами", – отметил Баранов.