В Уфе водолазы прекратили поиски пропавшей семьи Мазовых

"В период ледостава и ледокола на водоёмах запрещено вести работы водолазов, потому что это создает угрозу жизни специалистов. Поиски семьи Мазовых в настоящее время в водоёмах города водолазы остановили", - пояснили в управлении.

Поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова, который после ссоры с женой взял сыновей восьми и пяти лет и исчез, ведутся с 26 октября. Заявление об их исчезновении в полицию принесла 34-летняя мать детей и супруга пропавшего мужчины. На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе Уфы был обнаружен автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми. После этого источник РИА Новости сообщал, что следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. В поиске участвовали водолазы, ежедневно исследуя реки Белая и Уфимка.