Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T13:29+0300
https://ria.ru/20191125/1561557674.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/93880/81/938808184_0:126:3108:1874_1036x0_80_0_0_2d67121077523b35309ef902a531921b.jpg
РИА Новости

В Уфе водолазы прекратили поиски пропавшей семьи Мазовых

13:29 25.11.2019
527
© РИА Новости / Геннадий Карпов / Перейти в фотобанкВид на набережную реки Белой в Уфе
Вид на набережную реки Белой в Уфе
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Перейти в фотобанк
Вид на набережную реки Белой в Уфе. Архивное фото
УФА, 25 ноя - РИА Новости. Водолазы прекратили поиск пропавших в Уфе отца с двумя детьми из-за ледостава на водоемах, сообщил РИА Новости представитель городского управления гражданской защиты.

"В период ледостава и ледокола на водоёмах запрещено вести работы водолазов, потому что это создает угрозу жизни специалистов. Поиски семьи Мазовых в настоящее время в водоёмах города водолазы остановили", - пояснили в управлении.

Поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова, который после ссоры с женой взял сыновей восьми и пяти лет и исчез, ведутся с 26 октября. Заявление об их исчезновении в полицию принесла 34-летняя мать детей и супруга пропавшего мужчины. На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе Уфы был обнаружен автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми. После этого источник РИА Новости сообщал, что следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. В поиске участвовали водолазы, ежедневно исследуя реки Белая и Уфимка.
Ранее башкирская полиция объявила вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет найти пропавшую семью.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
20 ноября, 10:18
Полиция объявила награду за информацию о пропавшей семье Мазовых в Уфе
000001
Обсудить 0
Исчезновение отца с двумя детьми в УфеУфаКалининский районПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник отряда Лиза Алерт
В Саратовской области четвертый день ищут пропавшего школьника
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете
Стоматологический кабинет
В Москве мужчина умер в стоматологической клинике, сообщил источник
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Башкирии выяснят, почему ребенок просил у прохожих деньги на одежду
Врач скорой медицинской помощи
В Нижегородской области число отравившихся газом увеличилось до 45
Полиция
В Сургуте полиция проверит данные об избиении сверстницами школьницы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинске женщина покалечила восьмимесячного сына
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье
Вертолет Ми-8АМТШ
Названа возможная причина жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Статуя Фемиды
В Москве адвокат пойдет под суд за вымогательство 20 миллионов рублей
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Денис Буцаев
Медведев уволил главу "Российского экологического оператора"
Больница
Студентки якутского техникума обратились в больницу с ожогами глаз
Молоточек судьи
В Ростове-на-Дону экс-военного осудили за убийство женщины и ребенка
Куприн во время избрания меры пресечения
В Рязани продлили арест обвиняемому в убийстве ветерана и его супруги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
Лента новостейМолния